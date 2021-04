Nicht nur in Bassen wird in nächster Zeit kein Fußball-Pflichtspiel ausgetragen: Der NFV hat am Mittwoch endgültig entschieden, die Saison 2020/2021 für beendet zu erklären. (Björn Hake)

Seit Anfang November vergangenen Jahres liegt der Amateurfußball brach. Die Corona-Pandemie machte einen geregelten Spielbetrieb unmöglich. Kurzzeitig kam Anfang März die Hoffnung auf, dass die Saison wegen sinkender Infektionszahlen doch noch fortgesetzt werden könnte. Bund und Länder hatten in ihrem Fünf-Stufen-Plan vorgesehen, dass im vierten Öffnungsschritt Kontaktsport ab dem 22. März wieder möglich ist. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 wäre ein tagesaktueller Test Voraussetzung gewesen, um Kontaktsport in Gruppen wieder auszuüben. In einer Gemeinde oder Stadt, die eine Inzidenz unter 50 aufweist, wäre dies sogar ohne Test möglich gewesen. Doch dazu kam es erst gar nicht, weil die Infektionszahlen wieder in die Höhe schossen. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV), der lange an einer Fortsetzung der Spielzeit festhielt, kam daraufhin zu dem Entschluss, dass die Saison nicht sportlich beendet werden kann.

Am Mittwochabend einigte sich der NFV-Verbandsvorstand in einer ordentlichen Sitzung darauf, die unterbrochene Spielzeit 2020/21 mit sofortiger Wirkung in Form der Annullierung abzubrechen. Es gibt weder Auf-, noch Absteiger. Die Entscheidung betrifft alle Alters- und Spielkassen auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene, teilte der Verband mit. Auch die NFV-Spielklassen, die eine Schnittstelle zu anderen Verbänden aufweisen – etwa zum Norddeutschen Fußball-Verband oder zum Deutschen Fußball-Bund –, fallen unter diesen Beschluss. Allerdings können in diesen Spielklassen Aufsteiger im Wege einer alternativen Entscheidungsfindung ermittelt werden, soweit die Beschlusslage im übergeordneten Norddeutschen Fußball-Verband einen Aufstieg zulässt, heißt es in dem Schreiben.

Entscheidung schweren Herzens getroffen

„Mit den hierfür erforderlichen Lösungsschritten werden sich jetzt zunächst die spieltechnischen Ausschüsse befassen“, erklärt NFV-Präsident Günter Distelrath nach der knapp zweistündigen Videokonferenz, an der unter anderem die Vorsitzenden der 33 niedersächsischen Fußballkreise sowie die Mitglieder des Präsidiums teilnahmen. „Wir haben unsere Entscheidung schweren Herzens getroffen. Aufgrund der staatlichen Verfügungslage, die den Lockdown zunächst bis zum 18. April verlängert hat, sowie den perspektivischen politischen Aussagen erachten wir eine rechtzeitige Aufnahme eines uneingeschränkten Mannschaftstrainings und Spielbetriebs für nicht mehr realistisch. Es sind einfach zu viele Unwägbarkeiten wie der weitere Pandemie-Verlauf im Spiel. Nicht zuletzt folgen wir mit unserer Entscheidung dem klaren Votum unserer Vereine“, fügt er hinzu.

Der Vorstandssitzung vorausgegangen war eine Erhebung eines Meinungs- und Stimmungsbildes in den 33 NFV-Kreisen und vier NFV-Bezirken. „Meine Vorstandskollegen sind in den Kreisen und Bezirken mit ihren Vereinen in einen intensiven Dialog zum weiteren Umgang mit der Saison eingetreten. Hierbei bestätige sich niedersachsenweit mit großer Mehrheit die Variante des Abbruchs in Form der Annullierung“, wird Distelrath zitiert.

In der Vorstandssitzung wurden auch Stimmen erörtert, die sich gegen einen Saisonabbruch ausgesprochen hatten. So ging Distelrath unter anderem auf einen an ihn adressierten offenen Brief von 14 Vereinen aus dem NFV-Bezirk Braunschweig ein, die darum gebeten hatten, die weitere Entwicklung der Pandemie abzuwarten. „In den letzten Tagen haben mich Mitteilungen von Vereinsvertretern erreicht, die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung argumentieren. Alle waren durch eine große Sachlichkeit und einer ernsthaften und reflektierten Auseinandersetzung mit der Situation gekennzeichnet. Das hat mich sehr gefreut“, sagt der NFV-Präsident und stellt heraus: „Noch vor ein paar Wochen waren meine Vorstandskollegen und ich vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Inzidenzen und der in Aussicht gestellten Öffnungsperspektiven – auch für den Amateursport – zuversichtlich, die Saison sportlich beenden zu können. Dass jetzt aufgrund der Rahmenbedingungen der Abbruch der Saison steht, berührt uns alle emotional zutiefst. Doch leider ist dieser Schritt angesichts der aufgeführten Punkte ohne realistische Alternativen.“ Wie denken die hiesigen Vereine über den Saisonabbruch? Ein Meinungsbild.

Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TB Uphusen, bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel. (Björn Hake)

Unumgänglich sei der Abbruch der Saison, findet Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TB Uphusen: „Das ist doch vollkommen klar.“ Mit Blick auf die erste Herrenmannschaft des TBU würde die Entscheidung den Klub aber nicht „großartig tangieren“. Warmer spricht damit an, dass der TB Uphusen bei einer Fortsetzung der Saison in der Oberliga Niedersachsen wohl kaum noch in größere Abstiegsnöte geraten wäre. Die Uphuser hatten sogar noch gute Chancen, die Meisterrunde im niedersächsischen Oberhaus zu erreichen. „Für alle Mannschaften, die jetzt nicht absteigen und ihren Ligen bleiben, freut es mich hingegen“, sagt Warmer.

Den Sportlichen Leiter beschäftigt allerdings noch ein weiterer Aspekt. „Wenn die Saison annulliert ist und nie stattgefunden hat, was heißt das dann in Sachen Kosten für die Vereine, wie zum Beispiel die Lizenzgebühren“, gibt Warmer zu bedenken. Er sei bereits gespannt, wie der NFV diese Thematik behandelt.

Zufriedenheit an der Wümme

Beim TSV Ottersberg sorgt die Verbands-Entscheidung für Zustimmung. „Wir haben für den Saisonabbruch in Form der Annullierung plädiert. Die Entscheidung ist alternativlos“, findet Frank Schwarz, Fußballchef der Wümmekicker. Die Ottersberger waren mäßig in die Saison gestartet und holten aus sieben Partien nur fünf Punkte. Durch die Annullierung gehen die Wümmekicker in der kommenden Spielzeit weiterhin in der Landesliga an den Start – dann allerdings mit einem neuen Trainer. Der bisherige Coach Jan Fitschen hatte Anfang Februar angekündigt, dass er den TSV Ottersberg zum Sommer verlässt. Durch den Saisonabbruch nimmt die Amtszeit Fitschens nun ein vorzeitiges Ende. Frank Schwarz hofft, dass sich die Situation zum Sommer entspannt. Dennoch bleibt er vorsichtig, was die Spielzeit 2021/2022 angeht. „Wir müssen erst mal sehen, wann es weitergehen kann“, sagt der Fußballchef.

Axel Sammrey ist zufrieden mit der Entscheidung. (Björn Hake)

Für Axel Sammrey ist der Saisonabbruch ebenfalls alternativlos. „Ich habe schon vorher gesagt, dass das ganze Hinhalten nichts bringt, da die Situation nicht besser wird. Es gibt große Unterschiede, weil einige trainieren und andere nicht. Deshalb ist es eine gute Entscheidung“, sagt der Coach des Bezirksligisten TV Oyten, der mit seinem Team in der Saison 2020/2021 punktlos blieb. Dank einer Genehmigung des Landkreises Verden gehört der TVO zu jenen Teams, die bereits wieder auf dem Trainingsplatz sind. „Wir trainieren die dritte Woche in Zweiergruppen. Maximal sind acht Leute auf dem Platz“, erzählt Sammrey, der sich wie seine Mannschaft über die Rückkehr auf den Platz freut: „Das Training macht mir und den Jungs Spaß. Wir hoffen natürlich, dass es in den nächsten Monaten besser wird. Aber wir sind froh, überhaupt wieder auf den Platz zu dürfen.“

Lars Gudegast, Trainer des TSV Thedinghausen, schlägt in die gleiche Kerbe wie Axel Sammrey. „Der Saisonabbruch ist die beste Lösung für alle. Alles andere wäre nicht fair gewesen. Bei den paar Spielen, die wir hatten, hätten wir die Saison eh nicht mehr durchgekriegt. Hätten wir schon mehr Partien gespielt, wäre das etwas anderes gewesen“, sagt er. Dass sich der NFV eine Fortsetzung der Saison lange offen gehalten hat, kam bei Gudegast nicht besonders gut an. „Das Hinhalten war suboptimal“, kritisiert er. Dennoch ist der Thedinghäuser Coach froh, dass die Fakten jetzt auf dem Tisch liegen. „Die Entscheidung kam zwar spät, aber Hauptsache wir haben eine Entscheidung“, sagt er. Einer möglichen Quotientenregelung hätte Gudegast nichts abgewinnen könne. „Das wäre unfair gewesen, weil die Spielzeit nicht aussagekräftig ist“, findet der Trainer, der mit dem Klub von der Eyter einen Punkt in der nun abgebrochenen Saison holte.

Während Thedinghausen und Oyten sich in ihren Bezirksliga-Staffeln weit unten in der Tabelle aufhielten, spielten der TSV Bassen und der TV Sottrum eine gute Saison. Dass sie nun nicht die Chance bekommen, um einen möglichen Aufstieg zu kämpfen, bedauern weder TVS-Coach Dariusz Sztorc noch TSV-Trainer Uwe Bischoff. „Natürlich ist es schade, dass wir unsere gute Saison nicht fortsetzen. Aber mir war eigentlich die ganze Zeit klar, dass wir so schnell nicht wieder Fußball spielen dürfen“, sagt Sztorc, der mit Sottrum beim Zeitpunkt der Saison-Unterbrechung die Tabelle der ersten Staffel der Bezirksliga Lüneburg 3 angeführt hat. „Wir können doch auch froh, dass wir überhaupt sieben Spiele gemacht haben. Meine Mannschaft hat toll gearbeitet. Diese Leistungen wollen wir in der neuen Saison bestätigen.“

Sottrums Trainer Dariusz Sztorc hat mit der Annullierung gerechnet. (Björn Hake)

Direkt hinter Sottrum hatte sich Bassen im Tableau in Stellung gebracht. Dass er und sein Team in diesem Jahr kein Aufstiegsrennen mehr führen, sei „egal“, meint Uwe Bischoff: „Die Annullierung der Saison war doch überfällig. Es ist schade, dass es so lange gedauert hat. Aber ich kann das auch verstehen. Kritisieren kann man viel, aber wirkliche Lösungsvorschläge sind auch nicht genannt worden.“ Bischoff erklärt zudem, dass man nun weiter abwarten müsse. „Hoffentlich gehen die Inzidenzwerte wieder so weit nach unten, damit wir wieder vernünftig Fußball spielen können.“

Mögliche Fortsetzung des Pokals

Der NFV hat sich in seiner Sitzung auch mit dem weiteren Umgang des Pokalspielbetriebs beschäftigt. „Die Teilnehmer am DFB-Pokal sollen, sofern es die Verfügungslage zulässt, sportlich ermittelt werden. Andernfalls kommt auch hier eine alternative Entscheidungsfindung in Betracht. Gleiches gilt für den Pokal auf Kreis- und Bezirksebene“, sagte Distelrath. Das Thema Pokal sorgt auch dafür, dass nicht jeder Verein die Saison 2020/21 ad acta legen kann. Zu diesen gehört der TB Uphusen, der noch im Niedersachsenpokal vertreten ist. „Das ist eine weitere Unbekannte für uns“, sagt Warmer. Man müsse weiterhin warten, ob Coach Christian Ahlers-Ceglarek nun doch noch einmal auf den Trainingsplatz schicken muss – beziehungsweise darf.

Für die kommenden Monate und die folgende Saison setzt der NFV-Präsident auf ausreichenden Impfstoff und Selbsttestungen. „Ich hoffe, dass wir in Deutschland die Probleme mit dem Corona-Impfstoff in den Griff bekommen. Mit der zunehmenden Durchimpfung der Bevölkerung wird die Pandemie ihren Schrecken verlieren. Darauf hoffen wir alle. Im Sinne der Gesundheit und im Sinne des Fußballs“, betont Distelrath.