Bezirksliga Lüneburg 3: Das Abschlusstraining des FSV Langwedel-Völkersen vor dem Spiel gegen den TSV Bassen hätte kaum schlimmer verlaufen können: Denn in Justin Schmidt, Hermann Babe und Artur Pfannenstil verletzten sich gleich drei Akteure und stehen damit für das brisante Heimspiel nicht zur Verfügung. „Hermann und Artur haben leider Rückschläge erlitten“, erklärt FSV-Trainer Emrah Tavan, der ein schwieriges Aufeinandertreffen erwartet. „Das wird eine knackige Aufgabe. Bassen hat viele gute Einzelspieler, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken“, betont er und ergänzt: „Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wer mehr investiert, gewinnt“. Personelle Probleme hat auch der TSV, der auf Kai-Lennart Wessel, Christian Czotscher und Jonah Schnackenberg verzichten muss. Immerhin kehren David Schymiczek und Jannis Rust nach überstandenen Verletzungen zurück ins Team. „Mit ihnen haben wir zwei weitere Alternativen. Wir wollen an die Leistungen der Spiele in diesem Jahr anknüpfen“, betont TSV-Coach Uwe Bischoff, dessen Mannschaft drei der vergangenen vier Partien für sich entschieden hat.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Langwedel