Zuschauer, wie hier bei einer Partie des MTV Riede vergangene Saison, wird es auch beim Derby geben. Diese müssen das Spiel jedoch sitzend und mit Abstand verfolgen. (Björn Hake)

Der 29. April 2007 ist wahrscheinlich für die meisten Fußball-Vereine kein besonderes Datum. Es war ein Sonntag – mit einem ganz normalen Spieltag. Ein normaler Spieltag war es beileibe nicht für den TSV Thedinghausen und den MTV Riede. Beide Vereine trafen an jenem Sonntag in der 1. Kreisklasse aufeinander. Dass die Segelhorstkicker das Samtgemeinde-Derby mit 3:0 gewonnen haben, wird den wenigsten noch im Gedächtnis sein. Mehr als 13 Jahre hat es gedauert, bis beide Vereine wieder in der gleichen Liga spielen. Nun wartet an diesem Sonntag direkt die Neuauflage des Derbys (Anpfiff um 15 Uhr).

Möglich macht dies die Rückkehr des TSV in die Bezirksliga und der gleichzeitige Klassenerhalt der Rieder, auch wenn beides coronabedingt eintrat. Das tut der Euphorie bei den Vereinen aber keinen Abbruch. Das trifft insbesondere auf die Thedinghäuser zu: Sie mussten 25 Jahre auf den Aufstieg in die siebthöchste Spielklasse warten. Dass es zum Auftakt direkt zum Derby kommt, löst bei Trainer Lars Gudegast gemischte Gefühle aus. „Die Jungs sind heiß, das hat man unter der Woche gemerkt. Es gab kein anderes Thema mehr. Dennoch hätte ich für das Derby gerne mehr Zeit gehabt“, sagt er.

Eine gewisse Vorfreude verspürt Gudegast jedoch – und diese teilt Uwe Gräser, der die Segelhorstkicker nach dem Rücktritt von Stephan Bierstedt-Bruhn gemeinsam mit Nils Krüger in der kommenden Spielzeit betreut. „Wir freuen uns auf den Start, die Vorfreude innerhalb der Mannschaft ist groß. Dass wir gleich mit dem Derby starten, dazu kann ich nur sagen: Fußballherz, was willst du mehr“, fiebert er der Partie entgegen, auch wenn er im gleichen Atemzug betont, dass das Spiel nur den Auftakt einer langen Saison bildet.

Riede nimmt Favoritenrolle an

In diese gehen die Segelhorstkicker aber mit anderen Voraussetzungen. Während sich die Elf in der vergangenen Spielzeit aufgrund der langen Verletztenliste fast von allein aufstellte, können Gräser und Krüger vor dem Punktspielstart aus dem Vollen schöpfen. „Alle Spieler sind fit. Es ist ein dichtes Gedränge um die Stammplätze“, freut sich Gräser. Auch der andere Klub von der linken Weserseite hat fast alle Mann an Bord. „Als Trainer die Qual der Wahl zu haben, ist schon besser“, weiß Gudegast, dass es einige Härtefälle geben wird. Der einzige Spieler, auf den der TSV-Coach verzichten muss, ist Philipp Neugebauer, der mit einem Schlüsselbeinbruch noch länger ausfällt.

Dennis Buttkus gehört bei Thedinghausen zu den erfahrenen Akteuren. Der Offensivspieler soll vor allem die jungen Spieler führen. (Björn Hake)

Dass in einem Derby alles passieren kann und der vermeintliche Underdog auftrumpft, davon gibt es genug Beispiele. Trotzdem sind sich Gudegast und Gräser einig, dass es einen Favoriten gibt. „Für mich ist das Riede. Sie haben sich gut verstärkt. Wir haben einen jungen Kader, der sich erst noch an die härtere Gangart gewöhnen muss“, stellt Gudegast klar. Gräser widerspricht seinem Kontrahenten nicht. „Wir nehmen die Favoritenrolle an. Ich habe Thedinghausen aber gegen Lahausen gesehen. Wir sollten sie nicht unterschätzen“, warnt der Rieder Coach davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Doch worauf kommt es in einem Derby besonders an? „Wichtig wird es sein, nicht früh in Rückstand zu geraten. Derjenige, der seine Chancen nutzt, wird gewinnen“, sagt Gräser. Ähnlich äußerst sich Gudegast. „Es kommt auf 110 Prozent Einsatz an und dass man geschlossen als Team auftritt. Nur mit einzelnen Spielern geht das nicht“, findet der Übungsleiter, für den es die erste Saison beim Aufsteiger ist.

Für die Neuauflage des Derbys gingen 250 Karten an die Heimfans in den Verkauf, die schnell vergriffen waren. Diejenigen, die ein Ticket ergatterten, weist der TSV Thedinghausen darauf hin, dass sie einen eigenen Stuhl mitbringen müssen. Dass in beiden Lagern Euphorie herrscht, versteht sich von selbst. Schließlich mussten die Klubs lange ohne das Derby in einem Ligaspiel auskommen. Diese Warterei hat am Sonntag ein Ende.