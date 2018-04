Tim Schwentke, Kapitän des TSV Achim III, holte mit seinem Team im Stadtderby gegen den SV Baden ein Unentschieden. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die führenden Teams in der 1. Fußball-Kreisklasse haben das Osterwochenende genutzt, um weitere Punkte zu sammeln. Besonders der TSV Brunsbrock und der SVV Hülsen II waren mit zwei Siegen sehr erfolgreich. Spitzenreiter Langwedel-Völkersen II gewann ebenso wie der TSV Etelsen II. Am Tabellenende hat der SV Baden auch unter seinem neuen Trainer Meick Fehling nicht die erhoffte Wende herbeigeführt. Die Badener holten in zwei Partien lediglich einen Zähler – und zwar gegen den TSV Achim III.

TSV Brunsbrock - TV Oyten III 5:1 (4:0): Bereits zur Halbzeitpause waren die Roten Teufel die sicheren Sieger. Sie hatten ihren Gegner in Grund und Boden gespielt und führten durch die Tore von Mathis Tietje (20.), Fabian Kunz (29.), Andre Oestmann (34.) und Mirko-Marcel Haubold (43.) verdient mit 4:0. Auch nach dem Seitenwechsel war der Aufstiegsaspirant seinen Gästen überlegen, kam aber nur noch zu einem Treffer den Tietje nach einer Stunde erzielte. Das Ehrentor des TVO ging auf das Konto von Johannes Wrede (63.).

TSV Bassen II - TSV Otterstedt 1:0 (0:0): Gegen eine gute Otterstedter Mannschaft setzten sich die Bassener dank Johannes Diezel durch. Das Tor des Tages erzielte er in der 51. Minute. Die Vorlage kam von Jonas Willmann. Für Bassen hatte Jannik Gerken bei einem Pfostentreffer Pech, zudem schoss Marc Büssenschütt das Leder kurz vor dem Abpfiff knapp über das Gehäuse der Gäste.

TSV Etelsen II - TSV Blender 3:2 (0:1): Vor der Pause war Blender die deutlich bessere Mannschaft. Die Gäste nutzten aber ihre Chancen nicht konsequent genug, sodass es nur zu einer knappen 1:0-Pausenführung reichte. Das Tor hatte Christoph Jagels aus abseitsverdächtiger Position erzielt. Auch nach dem Seitenwechsel stand Etelsen zunächst unter Druck. Nachdem Andre Koopmann aber per Kopf das 1:1 markiert hatte (64.), wurde es eine offene Partie. Lars Hustedt für Blender (68.) und Philipp Schmidt für die Gastgeber (71.) markierten die Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2. Das Siegtor für Etelsens Zweite ging auf das Konto von Koopmann, der zwei Minuten vor Schluss erneut per Kopf traf. „Es war ein glücklicher Erfolg für uns“, gab Etelsens Co-Trainer Nevzat Toprak zu.

SVV Hülsen II - TSV Thedinghausen II 3:1 (2:0): Hülsens Coach Lasse Gehlich hatte mit Nick Finke und Jannys Meyer zwei jungen Akteuren von den eigenen A-Junioren eine Chance gegeben, die beide mit einer starken Leistung nutzten. „Unsere beiden Youngster haben sich prima eingefügt“, lobte Gehlich, der vor der Pause zwei Treffer von Patrick Preisler (11./30.) sah. In Durchgang zwei sorgte Malte Schulze mit einem mächtigen Fernschuss zum 3:0 (60.) für die Entscheidung. In der Schlussphase gelang den Gästen durch Wolf-Willi Wendel nur noch der Ehrentreffer.

TSV Brunsbrock - TSV Blender 7:1 (3:1): Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage ist der TSV Blender bei den Roten Teufeln so richtig unter die Räder geraten. Dabei sah es zunächst gar nicht so schlecht für die Gäste aus, die einen Zwei-Tore-Rückstand gut wegsteckten. Die Platzherren waren durch die Treffer von Mirko-Marcel Haubold (7.) und Florian Funke (18.) mit 2:0 in Führung gegangen. Jonas Winkel brachte Blender mit seinem Treffer zum 1:2 wieder heran (23.). Als jedoch Mathias Tietje zum 3:1 traf, war der Bann gebrochen (30.). Mit dem zweiten Tor von Tietje zum 4:1 (53.) war die Partie endgültig entschieden. Ein Eigentor von Finn-Marten Schröder (56.) sowie die Treffer von Funke (80.) und Robert Decani (82.) führten letztlich zum Kantersieg der Roten Teufel, die weiter auf den direkten Wiederaufstieg hoffen dürfen.

SV Wahnebergen - TSV Bassen II 0:7 (0:3): Bis zur 45. Minute hielt der SVW gegen Bassen gut mit und lag lediglich mit 0:1 zurück. Das Tor erzielte Johannes Diezel (19.). Als das Team von Gäste-Coach Marius Wagener aber die Nachspielzeit der ersten Hälfte zu einem Doppelschlag nutzte, war die Partie beim Pausenstand von 0:3 quasi gelaufen. Die Treffer zwei und drei für Bassen markierten Wahnebergens Marcel Blischke per Eigentor sowie Lutz van Laaten. In Durchgang zwei trug sich Diezel noch zweimal in die Torschützenliste ein (55./57.). Auch van Laaten (73.) und Christoph Derichs, der den Schlusspunkt in der 85. Minute setzte, brachten das Leder im SVW-Tor unter.

SVV Hülsen II – SV Baden 2:0 (1:0): Obwohl Hülsen mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielte – Björn Precht sah nach einem groben Foulspiel die Rote Karte (41.) –, setzte sich das Team von Lasse Gehlich souverän gegen schwache Badener durch. „Mein Team hat eine klasse Leistung abgeliefert. Nach vorne hat es immer wieder Nadelstiche gesetzt und in der Defensive trotz Unterzahl nichts anbrennen lassen“, berichtete Gehlich. Patrick Preisler sorgte nach 35 Minuten für das 1:0, Sean-Ramires Al-Kaledi legte eine Viertelstunde vor Schluss per direktem Freistoß das 2:0 nach.

TSV Achim II - TV Oyten III 2:2 (0:2): Die Besucher bekamen zwei unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. Vor der Pause stellte der TVO die bessere Elf und führte verdient durch Enrico Größer (29.) und Jonah Klein (35.) mit 2:0. Mit zunehmender Spielzeit in Durchgang zwei wurden die Platzherren jedoch stärker und nutzten in der Schlussphase ihre Chancen. Zunächst traf Nikolai Diwisch zum 1:2 (76.), und fünf Minuten vor dem Abpfiff glich Veli Bostan zum 2:2 aus.

TSV Thedinghausen II - FSV Langwedel-Völkersen II 1:4 (0:4): Eine gute Halbzeit reichte dem Spitzenreiter, um sich an der Eyter durchzusetzen. Zwei Tage vor dem Pokalhalbfinale (wir berichteten) schonte Coach Jan Kampe sein Team und ließ nach einem beruhigenden 4:0-Pausenvorsprung sein Team nur noch mit halber Kraft agieren. Das nutzten die Gastgeber aus und kamen zumindest noch zum Ehrentreffer, den Christoph Albers in der Schlussminute markierte. In Halbzeit eins hatte Janek Kamermann drei Tore für den FSV markiert (16./32./36.). Die reichten aber nicht für einen lupenreinen Hattrick, weil Murat Sekerymez zwischenzeitlich ein Eigentor unterlief (22.).

TSV Achim III - SV Baden 2:2 (0:0): Vor der Pause neutralisierten sich beide Teams, sodass es keine zwingenden Chancen gab. Nach dem Seitenwechsel erzielte Ramazan Gür mit einer direkt verwandelten Ecke das 1:0 für Achim (47.). Tim Schwentke erhöhte auf 2:0 per Foulelfmeter (65.). Die Badener kämpften fortan und rissen das Spiel an sich. Gjokaj Hajredin schoss zunächst das 1:2 (72.) und traf im Anschluss auch zum 2:2, als er einen Strafstoß verwandelte (82.). „Es war ein gerechtes Unentschieden“, resümierte TSV-Coach Thomas Schuler.