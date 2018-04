Der SV Baden versuchte alles, um gegen Bassens Bezirksliga-Reserve zu treffen. Doch das wollte den Grün-Weißen nicht gelingen. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die Roten Teufel des TSV Brunsbrock haben die Tabellenspitze in der 1. Fußball-Kreisklasse erobert. Auf Rang zwei rutschte der FSV Langwedel-Völkersen II ab. Das Team von Ralf Görgens hatte in einer Nachholpartie gegen Oyten III nur ein Remis erreicht. Der TVO musste am Sonntag nochmals ran und verlor beim TSV Achim III, der sich damit aus dem Tabellenkeller schoss. Abstiegssorgen muss sich dagegen Achim II machen. Das Team hat vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

FSV Langwedel-Völkersen II - TV Oyten III 1:1 (0:0): Mit viel Glück und dank eines herausragenden Keepers Tobias Hollander ließ Oyten die Erfolgsserie des Spitzenreiters reißen. Nach zehn siegreichen Partien musste sich der FSV aufgrund des späten Treffers von Johannes Wrede mit einem Remis begnügen. Janek Kamermann hatte die Platzherren zuvor in Führung gebracht (51.). Vor der Pause hatte fast nur der FSV offensive Akzente gesetzt. Hollander wuchs dabei über sich hinaus und hielt alles, was auf seinen Kasten kam. Auch einen Foulelfmeter wehrte Oytens Keeper ab (25.). Nach einer Stunde geriet der TVO in Unterzahl, weil Nassim-Rudwan Ghariz nach seinem zweiten Foulspiel die Ampelkarte sah. „Unser Punktgewinn war sehr schmeichelhaft“, gab TVO-Coach Marco Blöthe zu.

TV Oyten III - TSV Achim III 3:7 (2:3): „Unsere Leistung war eine Katastrophe. Daher geht die hohe Niederlage auch in Ordnung“, ärgerte sich TVO-Coach Marco Blöthe. Torhüter Tobias Hollander fehlte bei den Gastgebern. Dafür ging Altliga-Spieler Thoma Blöthe zwischen die Pfosten. Doch der Routinier sah sich immer wieder von seinen Mitspielern allein gelassen, als die Achimer frei vor seinem Kasten auftauchten. So gelangen Ogün Murat (4.) und Atilla Papazoglu (8.) früh die Treffer zum 0:2. Ehe Ole Großklaus für den TVO doppelt traf (31./42.), hatte Erdal Yüksel für die Gäste auf 3:0 erhöht (31.). Auch nach der Halbzeit wehrten sich die Gastgeber kaum. Yüksel (55.), Yilmaz Avanas (61.), Mustafa Avanas (73.) und Enes Yilmaz (88.) trafen. Johannes Wrede hatte zwischenzeitlich auf 3:6 verkürzt (86.).

SV Baden - TSV Bassen II 0:3 (0:3): Die Badener bissen sich die Zähne an der guten Defensive des TSV Bassen II aus, sodass das Team von Marius Wagener ohne Gegentreffer blieb. Dieses Kunststück gelang Bassen zum vierten Male in Folge. Zudem feierte der TSV den fünften Sieg in Serie. Die Tore markierten Johannes Dietzel per Kopfball (28.), Christoph Derichs per Strafstoß (34.) und Jonas Willmann, der von einer guten Vorarbeit Kelvin Ahlhorns profitierte (40.).

TSV Achim II - TSV Otterstedt 2:4 (1:4): Auch im elften Anlauf reichte es für Achim nicht zu einem Erfolg. Das Team von Waldemar Kammer hatte das Spiel schon nach einer halben Stunde verloren, als die Gäste nach Toren von Moritz Meinel (11./30.) und Hendrik Kahrs (14.) mit 3:0 führten. Emir Abidobic verkürzte zwar auf 1:3 (40.), doch Leon-Pascal Trunkhardt baute den Otterstedter Vorsprung wieder auf drei Treffer aus. In der Schlussphase gelang Luca-David Glase für Achim nur noch ein wenig Ergebniskosmetik. „Wir haben schlecht gespielt und daher auch verdient verloren“, resümierte ein enttäuschter Kammer.

SVV Hülsen II - TSV Brunsbrock 1:4 (1:2): Mit breiter Brust hatte der SVV die Roten Teufel empfangen. Die Elf von Lasse Gehlich hatte in diesem Jahr noch keinen Punkt abgegeben. Auch gegen Brunsbrock schien es wieder gut zu laufen, als Patrik Preisler eine Ecke direkt zum 1:0 verwandelte (13.). Bereits im direkten Gegenzug glichen die Gäste durch Andre Oestmann allerdings aus (14.) und führten fünf Minuten später mit 2:1, als Fabian Kunst traf. Mathis Tietje erhöhte für Brunsbrock kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:1 (50.). Der SSV warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und lief in einen Konter, den Pablo Kaiser zum 1:4-Endstand nutzte (85.).

SV Wahnebergen - TSV Etelsen II 0:1 (0:0): Das Tor des Tages markierte Niklas Preis bereits nach drei Minuten per Kopf. „Meine Elf hat toll gekämpft und super gespielt. Leider haben wir trotz bester Chancen durch Haroldas Norbutas, Lamine Sangare und Julian Ehrlich keinen Treffer erzielt“, bedauerte Jörg Behrens. Der Wahneberger Coach sah in Etelsens Keeper Marco Raffel den besten Mann auf dem Platz.

TSV Blender - TSV Thedinghausen 7:2 (1:2): Zur Pause lag Blender im Gemeindederby noch zurück, hatte in den ersten 45 Minuten aber schon eine gute Leistung gezeigt. Allerdings traf lediglich Christoph Jagels (39.), während Thedinghausen seine beiden Tormöglichkeiten durch Malte Stehmeier konsequent nutzte (37./42.). Nach dem Seitenwechsel lief es rund bei den Platzherren, die binnen fünf Minuten durch die Treffer von Jonas Winkel (47.) und Jagels (50.) die Partie drehten. Lars Hustedt (61.), Jagels mit seinem dritten Treffer (77.) sowie Ahmadi Alisha (84.) und Finn Schröder (86.) markierten die weiteren Tore für die Blenderaner.