Ein kurzes Intermezzo für Philipp Büssenschütt im Verdener Trikot. (Björn Hake)

Etelsen/Verden. Von Verden nach Etelsen. Diesen Weg schlagen nun gleich zwei Spieler ein. Zum einen wird Philipp Büssenschütt wieder ein Schlossparkkicker, zum anderen soll auch Lasse Ohlhorst in der kommenden Saison das Trikot des Fußball-Bezirksligisten tragen.

Mit Philipp Büssenschütt kommt einer wieder, der sich erst in der vergangenen Winterpause aus dem Schlosspark gen FC Verden 04 verabschiedet hatte. Aufwand lautet das Zauberwort, deshalb verabschiedet sich der Defensivallrounder wieder vom Landesligisten. Wie groß seiner in Etelsen sein wird, das bleibt abzuwarten. „Wir haben die Vereinbarung, dass wir erst mal schauen, wie oft er mittrainieren kann“, erzählt Coach Nils Goerdel. Grundsätzlich ist dieser Transfer aber sicherlich von Vorteil für die Etelser, wie auch Goerdel weiß: „Er hat bei Verden in dem halben Jahr zur alten Stärke zurückgefunden und sein Kreuzbandriss ist komplett überwunden. In der Hinrunde letzte Saison hinkte das eine Bein noch etwas hinterher. Er bringt uns definitiv weiter, da er defensiv sehr zweikampfstark ist, über ein gutes Stellungsspiel verfügt und Erfahrung von gefühlt über 500-Landesliga-Spielen besitzt.“

Der zweite Zugang besitzt zumindest die Erfahrung von einer Saison in der A-Junioren-Niedersachsenliga. Vom JFV Verden/Brunsbrock kommt Lasse Ohlhorst zu den Schlossparkkickern und damit nach Hause, spielte er doch bereits in der Jugend in Etelsen. „Schön, dass Lasse zurückkommt. Er hat auch schon einen guten Eindruck hinterlassen“, betont Goerdel, verweist aber auch darauf, dass der rechte Außenverteidiger zunächst als Perspektivspieler gilt. Damit sind die Kaderplanungen des TSV Etelsen für die anstehende Bezirksliga-Saison abgeschlossen. „Wir sind definitiv fertig, wir haben 26 Spieler. Da sind zwar noch Langzeitverletzte dabei, aber mehr will ich auch gar nicht.“