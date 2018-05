Sie hatten es in der eigenen Hand, verloren aber und das auch noch deutlich: Der TSV Ottersberg steigt in die Bezirksliga ab. (Björn Hake)

Typische Szenen nach Abpfiff eines Abstiegsendspiels: Auf der einen Seite fallen sich die Gewinner um den Hals, bauen Haufen aus menschlichen Körpern, spritzen mit Wasser- und Bierflaschen um sich – der Klassenerhalt ist vollbracht. Doch es gibt auch die Kehrseite: Die unterlegenen Kontrahenten liegen oder sitzen auf dem Feld, blicken ins Leere oder schauen sich die Grasnarbe aus nächster Nähe an, hier und da muss nochmals kurz der Frust lauthals heraus, hier und da fliest auch eine Träne – der Klassenerhalt wurde verpasst, die Hoffnungen begraben.

Und es waren die Hoffnungen des TSV Ottersberg, die zu Grabe getragen wurden. Die Wümmekicker müssen „Bye-bye Landesliga“ und „Hallo Bezirksliga“ sagen. Dabei hatten sie den Klassenerhalt in der eigenen Hand, nur ein Heimsieg musste gegen den SV Teutonia Uelzen her. Die Chancen standen bestens, hatte der TSV Ottersberg zuletzt doch vier Siege in Folge gefeiert. Doch es kam alles ganz anders – 1:5 (0:2) lautete der Endstand.

Gerade Mal vier Minuten waren gespielt, da erhielt die Zuversicht der heimischen Anhänger unter den rund 400 Zuschauern den ersten Dämpfer. Drei Ottersberger gaben Uelzens Kristian Krieger lediglich Begleitschutz bei seinem Sololauf von der Seitenlinie bis in den Sechzehner hinein. Sein Abschluss war kein schlechter, aber auch kein unhaltbarer für TSV-Keeper Felix-Rolf Mindermann.

Dieser Gegentreffer schien bei den Gastgebern aber eher positiv gewirkt zu haben, fortan war die Anfangsnervosität dahin, und der TSV übernahm die Spielkontrolle. Es war weiterhin alles angerichtet für einen packenden und spannenden Abstiegskrimi. Auf dem Platz herrschte hektisches Treiben, Ottersberg wollte schnell ausgleichen, Teutonia mit aller Macht diesen Vorsprung verteidigen. Giftige und teils harte Zweikämpfe waren die Folge. Auch die zu solchen Spielen dazugehörige Rudelbildung durfte nicht fehlen. Von der Seitenlinie, wo die Auswechselbänke samt Spieler, Trainer, Betreuer et cetera stehen, dröhnte das lautstarke Geschrei beider Coaches auf den Platz. Sowohl Ottersbergs Jan Fitschen als auch Uelzens Frank Heine haben sich für die kommenden Tage von ihren Stimmen verabschiedet. Zudem gaben die Hunderte von Hobby-Trainer an der Seitenlinie ihren Senf dazu, versuchten, die einzelnen Spieler zu dirigieren. Alles so, wie es sich halt für ein Abstiegsendspiel gehört.

Doch ein Team spielte nicht mit, denn die giftigen und harten Zweikämpfe wurden beinahe ausschließlich von den Gästen geführt, sie präsentierten sich bissiger, willensstärker und auch reifer sowie cleverer. Jan Fitschen und Ottersbergs scheidender Sportlicher Leiter sprachen im Nachhinein davon, dass die Mannschaft nicht bereit gewesen sei. Und damit trafen beide den Kern.

Die Uelzener verteidigten mit allem, was sie hatten, warfen sich in jeden Zweikampf und nutzten die gegebenen Räume perfekt. So auch in Minute 29 als ein Pass in die Tiefe genügte, um die Gastgeber ein zweites Mal zu schocken. Der stark aufspielende Malte Bertram behielt die Ruhe und schob zum 2:0 für Uelzen ein. Ähnliches Bild in Minute 51: Aus einem TSV-Angriff resultierte das 0:3, wieder durch Bertram. Nachdem in Minute 54 Teutonia-Keeper Ken Marko Venancio auch noch per Glanzparade einen Kopfball von Jan Schröder an das Lattenkreuz gelenkt hatte, sanken die Köpfe der Ottersberger noch ein Stückchen tiefer. Dennoch keimte ein kurzer Hoffnungsschimmer auf, als Enes Acarbay per Elfmeter nach Foul an Egzon Prcani traf. Doch die Betonung liegt auf kurz, denn mit Wiederanpfiff stellte Nils Brüggemann auf 1:4.

Einige Zuschauer hatten sich bereits vor dem 1:5 (90.) verabschiedet, was schlussendlich auch die Gastgeber von der Landesliga machen müssen. Als der Abpfiff ertönte, folgten die obligatorischen Szenen – aus Ottersberger Sicht keine schönen.