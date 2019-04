Bezirksliga Lüneburg 3: Der MTV Riede und der FSV Langwedel-Völkersen stehen im Mittelfeld der Tabelle und haben mit neun Punkten Vorsprung schon ein gewisses Polster auf die Abstiegsränge. Wer jedoch denkt, dass die Saison für diese beiden Mannschaften gelaufen sei, ist vor allem bei FSV-Coach Emrah Tavan an der ganz falschen Adresse: „Das ist Schwachsinn. Es geht um sehr viel, wir sind noch lange nicht gerettet. Das könnte ganz schnell nach unten gehen.“ Außerdem warnt Tavan, dessen Team das Hinspiel mit 6:0 für sich entschieden hat, vor dem Gegner. „Wer glaubt, dass es genau so läuft wie im Hinspiel, wird sich wundern. In Riede ist es immer schwierig, da musst du richtig dagegenhalten.“ Während Justin Schmidt in den Kader zurückkehrt, fallen Artur Pfannenstil (gelbgesperrt), Hermann Babe und Thorben Wendt (beide Aufbautraining) aus. In Riede sieht es personell nicht besser aus. „Uns fehlen wieder sechs Spieler, sodass wir erneut A-Jugendliche dabei haben werden“, erklärte MTV-Trainer Thorsten Eppler, der ein Duell auf Augenhöhe erwartet. „Das wird ein Spiel zweier gleichstarken Mannschaften, in dem die Tagesform entscheidet. Wir wollen aber natürlich das Hinspielergebnis geradebügeln und zu Hause drei Punkte holen.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Riede