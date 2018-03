Die Chance ist da gewesen. Nur ist sie nicht von den Drittliga-Volleyballern des TV Baden genutzt worden. Da der TuS Mondorf bereits am Sonnabend eine überraschende 0:3-Heimniederlage gegen den MTV Hildesheim kassiert hatte, hätte sich der TVB im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga ein wenig von dem großen Konkurrenten in der Tabelle absetzen können. Doch die Badener verloren am Sonntagnachmittag ihr Heimspiel gegen die Tecklenburger Land Volleys mit 1:3 (22:25, 25:17, 18:25, 19:25).

Das Team um TVB-Trainer Peter-Michael Sagajewski empfing in der Lahofhalle einen Gegner, der extrem heiß darauf war, sich für die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren. „Die Tebus sind mit Gift und Galle bei uns aufgetreten. Das war im Endeffekt ausschlaggebend für unsere Niederlage“, meinte Sagajewski nach der Begegnung. Obwohl sein Team die Möglichkeit, in der Tabelle eine kleine Lücke zum TuS Mondorf zu reißen, nicht nutzte, war der Coach keineswegs verärgert über das 1:3 gegen den Zweitliga-Absteiger aus Ostwestfalen. Sagajewski wusste, dass sich die bessere Mannschaft durchgesetzt hatte. „Das war schon sehr souverän von den Tebus. Bei uns haben die entscheidenden Dinge diesmal leider nicht geklappt“, sagte Sagajewski. „Aber wir haben in Sachen Aufstieg weiterhin alles in der Hand.“

Der Druck ist da

Sein Gegenüber, Gästetrainer Hendrik Rieskamp, sprach nach der Partie davon, dass seine Mannschaft auch das nötige Glück gehabt habe, dass man benötige, um in der Lahofhalle zu gewinnen. „Es hat Spaß gemacht, vor dieser Kulisse zu spielen. Bei den Badenern hat vielleicht auch ein bisschen der Kopf mitgespielt.“

Diese Aussage konnte und wollte Peter-Michael Sagajewski nicht infrage stellen. Denn seitdem klar ist, dass dem TV Baden der dritte Tabellenplatz, auf dem er aktuell auch steht, zum Zweitliga-Aufstieg reichen könnte (wir berichteten), ist für die Mannschaft und den Trainer eine neue Situation entstanden. Der Druck ist nun größer. „Ich liebe es, unter solch einem Druck zu arbeiten“, meinte Badens Coach. „Jetzt müssen die Jungs lernen, mit dieser Situation umgehen zu können.“ Am Sonntag konnte der TVB dies noch nicht in Gänze. Viele kleinere Fehler verhinderten einen Erfolg gegen die Tecklenburger Land Volleys.

Als gutes Beispiel diente der vierte Satz, indem der TV Baden stets zurückgelegen hatte. Es hätte aber anders verlaufen können: Einmal hätte der TVB zum 16:16 ausgleichen sowie einmal auf 17:18 verkürzen können. Doch beide Male blieb der Ball bereits beim Aufschlag im Netz hängen. Kurz darauf war es dann soweit: Die Gäste verwandelten ihren ersten Matchball – 25:19. Das Spiel war zu Ende, die Badener geschlagen.

Dabei zeigten die Hausherren vor allem im zweiten Satz, was in ihnen steckt. Sie traten dominant auf und gewannen den Abschnitt deutlich mit 25:17. Phasenweise zauberten seine Spieler Sagajewski ein breites Grinsen ins Gesicht. So auch beim Punkt zum 14:8 für die Gastgeber. Einen spektakulären Ballwechsel, in dem das Spielgerät einige Male auf sehenswerte Art und Weise vor dem Auftropfen gerettet worden war, beendete Badens Alexander Decker mit einem krachenden Schlag in die Spielfeldhälfte der Gäste. Doch es war eben nur ein Satz, in dem der TVB seine ganze Stärke demonstrierte. Zu wenig, um gegen einen galligen Gegner zu gewinnen.

Aufstieg kein Spaziergang

„Das letzte Quäntchen hat diesmal bei uns gefehlt“, sagte Sagajewski. Der Trainer konnte der Niederlage aber auch etwas Gutes abgewinnen. Und zwar im Hinblick auf die vier letzten Spiele, die jetzt noch für den Aufstiegsaspiranten warten. „Das war heute vielleicht genau der richtige Zwischenruf, dass der Aufstieg nicht im Spaziergang zu schaffen ist. Aber natürlich hätte ich mich gerne ein bisschen abgesetzt“, meinte der Trainer.