Jannik Schumacher trieb die Angreifer des SV Baden zur Verzweiflung und hielt somit den Sieg für Riede II fest. (Björn Hake)

Landkreis Verden. „Den Start hatte ich mir anders vorgestellt“, sagte Jörg Behrens nach dem Saisonauftakt in der 1. Fußball-Kreisklasse Verden. Der Coach des SV Wahnebergen musste in der Partie gegen den TSV Thedinghausen II mit einer Rumpfelf antreten, die keine Chance hatte und deutlich verlor. Der MTV Riede II erwischte hingegen mit seinem neuen Trainertrio Thomas Ripke, Tobias Finke und Stefan Speer einen guten Beginn und besiegte den SV Baden.

SV Wahnebergen - TSV Thedinghausen II 1:4 (0:3): Am Freitagabend hatte Behrens lediglich acht Mann für das Eröffnungsspiel auf seiner Liste. „Nun hieß es viel telefonieren“, erzählte Behrens, der letztlich sogar drei Spieler für die Ersatzbank hatte. Allerdings waren mit Dennis Bart und David Urban zwei dabei, die aufgrund ihrer Verletzungen gar nicht hätten spielen dürfen. „Ich war froh, dass die beiden mir gesagt haben, dass sie im Notfall dabei sind“. Und Behrens musste beide auch notgedrungen einsetzen. Genutzt hatte es dem SVW freilich nichts, denn das Team war nicht stark genug, um Thedinghausen Paroli bieten zu können. Besonders das Fehlen der beiden Leistungsträger Christoph Stötzel (Stürmer) und Niklas Fahrenholz (Mittelfeldregisseur) machte sich bemerkbar.

Die Wahneberger kamen so während der gesamten Spielzeit zu zwei Schüssen auf das Tor der Gäste. In diesem stand mit Wolf Willi Wendel ein Keeper zwischen den Pfosten, der beim Aufwärmen sehr nervös wirkte. „Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie auf das Tor schießen sollen, weil der Keeper unsicher ist. Doch daraus wurde nichts. Die beiden abgefeuerten Bälle flogen weit vorbei“, sagte Behrens, dessen Team einen Mann wie Marius-Florin Avram gut zu Gesicht gestanden hätte. Avram war es, der die Gäste fast im Alleingang zum Sieg schoss. Dem quirligen und unermüdlichen Stürmer in der Elf von Jan Kampe gelangen drei Treffer, durch die er die alleinige Führung in der Torjägerliste eroberte. Avram schoss vor der Pause die Tore zum 1:0 (11.) und 3:0 (23.), sowie das Tor zum 4:1-Endstand für seine Mannschaft (85.). Für Thedinghausen hatte noch Paul Blümle getroffen (13.). Das Ehrentor des SVW markierte Ertugrul Tekin zwölf Minuten vor Schluss zum 1:3.

MTV Riede II - SV Baden 2:1 (1:1): Thomas Ripke und seine beiden Trainerkollegen hatten beim Abpfiff gut lachen. Ihr Team hatte sich gegen einen starken SV Baden durchgesetzt – allerdings mit einer gehörigen Portion Glück. „Es war kein gutes Spiel von uns. Aber es war erfolgreich und daher sind wir natürlich sehr zufrieden mit den drei Punkten“, sagte Ripke. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab, weshalb Torgelegenheiten Mangelware waren. Die erste zwingende Chance nutzte der MTV, indem Tom Salecker im Anschluss einer Ecke von Sören Pachaly an das Leder kam und den Ball mit der Pike über die Torlinie beförderte (30.).

Die Badener rannten nun an und wollten noch vor der Pause den Ausgleichstreffer erzielen. Dieser fiel nach einem Strafstoß, den Riedes Tobias Kampf verursacht hatte, als er den Ball an die Hand bekam. Den Elfmeter verwandelte Denis Rogosin eiskalt (42.). Kurz vor dem Elfmeter hatte Riedes Mischa Piepke noch die Chance zum 2:0, scheiterte aber am Badener Keeper Philipp Franke. Bevor Keyvan Maleky in der 70. Minute den Siegtreffer im Anschluss eines Alleinganges für die Rieder schoss, hatten die Badener mehrere Gelegenheiten, um selbst in Führung zu gehen. Jannik Schumacher im Tor der Rieder verhinderte aber mit zahlreichen Glanzparaden einen Treffer. Insbesondere den Badenern Erdal Yüksel und Ogün Murat kaufte Schumacher den Schneid ab, als er ihre Schüsse abwehrte. Während Ripke und Co. nach dem Abpfiff jubelten, muss Badens neuer Spielertrainer Tim Schwentke auf den zweiten Spieltag setzen, an dem sein Team den Aufsteiger FSV Langwedel-Völkersen III empfängt.