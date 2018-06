Bereits seit drei Jahren wird in Langwedel beim Event „Polo meets Showjumping“ Polo gespielt. Nun steht erstmals eine DM an. (Björn Hake)

Langwedel. Alexander der Große, der König von Makedonien, der größte Eroberer der Antike: Bereits zu dieser Zeit – 356 bis 323 vor Christus – soll in Persien Polo sehr beliebt gewesen sein. Damals trug der Sport zu Pferd noch den Namen „Chaugán“, heute heißt er einfach Polo. Mittlerweile wird er in der ganzen Welt gespielt, so auch in Deutschland, so auch in Langwedel. Bereits mit dem Event „Polo meets Showjumping“ bekommen die Kreisverdener seit drei Jahren die Sportart mit Reiter, Pferd, Holzschläger und Ball geboten. Und nun steht ein weiteres Ereignis an: Der Poloclub Hagen-Grinden wird von Freitag bis Sonntag Gastgeber der Deutschen Meisterschaft der Spielklasse Medium Goal sein.

Vier Reiter auf vier Pferden jagen mit Holzschlägern einem Ball hinterher – somit wäre Polo genauso gut erklärt, wie es Fußball teils flapsig wird: Ein Spiel, bei dem 22 Mann 90 Minuten einem Ball hinterherlaufen. Genauso, wie Fußball aber mehr ist, so ist auch Polo mehr. Die Sportart verlangt den Pferden ebenso wie den Spielern reiterliches Können und Spielintelligenz ab.

Und das kann ab Freitag in Langwedel beobachtet werden. Es treten an: die besten Polospieler Deutschlands. Es geht um: den Bremer Polocup, gleichzeitig auch die DM der Spielklasse Medium Goal. „Da wird es ganz schön zur Sache gehen“, freut sich Elisabeth von Lipinski von der Turnierleitung bereits auf das sportliche Spektakel. Vier Teams á vier Reiter kämpfen im Modus „Jeder gegen jeden“ um den nationalen Meistertitel. Namensgeber der Mannschaften sind bekannte Bremer Firmen, die zugleich Sponsoren der Veranstaltung sind. Somit werden Team Bankhaus Neelmeyer, Team Rönner, Team Neusta und Team OHB gegeneinander antreten.

Einen Favoriten gibt es nicht, da die Teams keine Spielpraxis besitzen. Bei einer Medium-Goal-DM sucht sich ein Spieler drei Mitstreiter und meldet sie an. Ein paar Regularien weiter, fertig. Amateure kämpfen aber nicht um den Titel, denn erst ab einem Handicap von -1 darf ein Spieler an einer DM teilnehmen. Zudem gibt es die Beschränkung, dass das Einzelhandicap der beiden besten Spieler nicht das maximale des Teams von +6 (Team HC) überschreiten darf.

Einen Außenseiter gibt es aber. Das Team Rönner weist nur ein Team HC von +4 auf, alle anderen von +6. Zwar bekommt das Team eine Torvorgabe – errechnet mit einem bestimmten Schlüssel –, doch dies sei oftmals kein großer Vorteil. „Meistens verlieren diese Teams dennoch“, betont von Lipinski. Hoffnung für das Team Rönner: Immerhin ist Thomas Winter Teil des Teams, er hat mit +4 das höchste Einzelhandicap Deutschlands.

In jeweils vier Spielabschnitten, sogenannten „Chukkas“, werden die Teams gegeneinander antreten. Ein Chukka dauert siebeneinhalb Minuten, wobei die Zeit bei Fouls angehalten wird. „So zwischen einer und anderthalb Stunden dauert meist ein Spiel“, verrät von Lipinski.

Weitere Informationen

Spielplan

Freitag

15.00 Uhr: Team Rönner - Team Neusta

16.30 Uhr: Team OHB - Team Bankhaus Neelmeyer

Sonnabend

12.30 Uhr: Youngster Challenge

14.00 Uhr: Team Neusta - Team OHB

15.30 Uhr: Team Rönner - Team Bankhaus Neelmeyer

Sonntag

12.30 Uhr: Team OHB - Team Rönner

14.00 Uhr: Team Bankhaus Neelmeyer - Team Neusta