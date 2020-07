Christian Siedlitzki nahm die Goldmedaille in Empfang. (fr)

Von null auf 100 – unter diesem Motto stand für Christian Siedlitzki die österreichische Staatsmeisterschaft im Sprinttriathlon, die jetzt in der Stadt Wallsee ausgetragen worden war. Zugleich war es erst der zweite Triathlon-Wettkampf, der nach der Corona-Pause in der Alpenrepublik stattfand. „Die Organisatoren hatten eine Mammutaufgabe zu lösen. Unter Aufsicht der Landesregierung wurde das bestmögliche getan, um die Abstandsregeln für den Aktiven und die Zuschauer einzuhalten“, berichtete der in Luttum lebende Siedlitzki.

Er selbst war mit großen Ambitionen angereist. Schließlich ging Christian Siedlitzki in Wallsee als Titelverteidiger an den Start. Der Luttumer war zuversichtlich, dass er gut vorbereitet war. Die Motivation war ohnehin groß. „Denn es ist immer etwas Besonderes, in seiner Heimat seine Form und Fitness zu zeigen.“ Aufgrund der Corona-Vorgaben begann das Rennen mit Einzelstarts. Alle zehn Sekunden wurde ein Athlet ins Wasser gelassen. 750 Meter galt es für Siedlitzki in einem Nebenarm der Donau zu absolvieren. „Mit meinen 13 Minuten im Schwimmen war ich ganz zufrieden“, sagte der Titelverteidiger, der auf Position 50 liegend auf das Fahrrad wechselte.

Im Laufen die Stärken ausgespielt

Auf dem Rad begann Siedlitzki schließlich eine Aufholjagd. Obwohl Windschattenfahren auf dem 19 Kilometer langen Abschnitt nicht erlaubt war, machte er viele Plätze gut. Vor allem bei einem Anstieg mit einer Länge von einem Kilometer kamen ihm die harten Trainingswochen zugute. Zum Abschluss wartete noch eine zweieinhalb Kilometer lange Runde, die zweimal zu laufen war. Hier spielte Siedlitzki abermals seine Laufqualitäten aus und arbeitete sich auf den 35. Rang der Gesamtwertung vor. Dies bedeutete gleichzeitig den Sieg in seiner Altersklasse. Mit einem Vorsprung von fünf Minuten auf den Zweitplatzierten verteidigte er seinen österreichischen Meistertitel.

„Die letzten Wochen habe ich hart trainiert. Dass es mit der Titelverteidigung geklappt hat, freut mich wahnsinnig. Und sie in Corona-Zeiten zu gewinnen, macht die Medaille noch wertvoller“, freute sich Siedlitzki.