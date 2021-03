Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit: Lohbergs Co-Trainer Maurice Haubold (von links), Neuzugang Christoph Gerdes und Neu-Coach Ricardo Seidel. (TSV Lohberg)

Die Freude beim Fußball-Kreisklassisten TSV Lohberg ist groß. Wie Pressewart Steffen Lühning bekannt gab, kehrt Christoph Gerdes nach seinem einjährigen Engagement beim FC Verden 04 II zu seinem Heimatverein zurück. Der Defensivallrounder, der zusammen mit Günter Niepenberg die U17 des Vereins coacht, ist damit der erste Lohberger Neuzugang für die kommende Saison.

„Christoph war bereits vor meiner Zusage als ehemaliger Spieler des TSV ein absoluter Wunschspieler von mir. Er ist eine echte Persönlichkeit. Ein Leader, der immer Erfolg haben möchte und stets die Mannschaft und den Verein in den Vordergrund stellt. Mentalität, Siegeswille, fußballerische Qualität sowie ein hohes Maß an Spielintelligenz, zeichnen Christoph aus“, freut sich der neue Trainer Ricardo Seidel auf die bevorstehende Zusammenarbeit. Gerdes selbst möchte sich zunächst einmal bei den Verantwortlichen in Verden bedanken: „Ich wurde super aufgenommen und hätte natürlich gern mehr Spiele für den FCV bestritten, doch leider hat die Corona-Pandemie das nicht zugelassen.“

Die Rückkehr zu seinem Heimatverein ist für den Defensivallrounder eine Herzensangelegenheit. „Die Arbeit als Trainer in der U17 macht mir großen Spaß und ich möchte mithelfen, die Jugendlichen in den nächsten Jahren an den Herrenbereich heranzuführen. Das kann ich am besten, wenn ich auch selbst dabei bin. Mit Ricardo ist jetzt ein Trainer an Bord, der in diesem Bereich viel Erfahrung mitbringt und der die Jungs weiterentwickeln wird“, ist der 24-Jährige überzeugt und ergänzt: „Ich möchte gern Teil der neuen Dynamik im Verein sein und meinen Beitrag leisten.“