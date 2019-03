Stefan Baum hat in der Lahofhalle schon viele große Erfolge gefeiert. Eine Sache möchte er nun noch bejubeln: den Klassenerhalt in der 2. Liga. (Björn Hake)

Baden. Eine Woche bleibt den Volleyballern des TV Baden, um sich auf ihr letztes Heimspiel der laufenden Zweitliga-Saison vorzubereiten. Ein Mann kann diese Zeit nutzen, um sich auf einen sehr emotionalen Abend einzustellen: TVB-Kapitän Stefan Baum. Für ihn wird die Partie gegen den SV Lindow-Gransee sein Abschiedsspiel vor eigenem Publikum sein. Manager Peter-Michael Sagajewski machte jetzt öffentlich, dass Baum dem TV Baden nach der Saison „Auf Wiedersehen“ sagen muss. Der Capitano verlässt den Zweitligisten aus beruflichen Gründen.

Der 24-Jährige ist in den vergangenen Jahren durch seine Rolle als Kapitän gereift. Das macht sich besonders in dieser Saison bemerkbar. Oft hat der Außenangreifer die Partien detailliert analysiert. Und auch auf dem Feld ist sichtbar geworden, dass sich Baum über die Jahre zu einem Führungsspieler entwickelt hat. In der Spielzeit 2019/2020 muss nun ein anderer Spieler in diese Rolle schlüpfen. Peter-Michael Sagajewski macht der baldige Abgang des Anführers durchaus traurig. „Bei Stefans Abschied wird es kein lachendes Auge geben, sondern zwei weinende“, drückt es der Manager fast schon poetisch aus. „Stefan genießt bei mir als Sportler und Mensch Hochachtung. Er ist sehr diszipliniert und sehr mannschaftsdienlich. Das hat er in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen.“

Auch als Trainer aktiv

Und vor allem hat der Kapitän den märchenhaften Aufstieg des Badener Volleyballs mit geschrieben. Er war dabei, als es für den kleinen Verein aus der Landesliga bis in die 2. Bundesliga ging. Zudem coacht Stefan Baum die fünfte Herren des TVB. Sagajewski: „Auf uns kommt jetzt die große Aufgabe zu, beide Posten, die Stefan freigibt, gut zu besetzen.“

Der Kapitän hat sich schweren Herzens zum Abschied entschieden, weil er in Göttingen studiert. „Bereits jetzt wohne ich dort. Und auf Dauer würde das nicht funktionieren. Schon jetzt gehen einige Stunden drauf, um zum Training zu fahren“, erzählt Stefan Baum. Allerdings wird sein Studium im Süden Niedersachsens auch nicht ewig dauern. Daher sagt der 24-Jährige auch klar, dass eine Rückkehr nach Baden nicht ausgeschlossen ist. „Aber bald ist für mich erst einmal Schluss.“ Dass ihm der Abgang schwerfällt, muss Baum nicht großartig erklären. Schließlich hat er bisher nur beim TVB Volleyball gespielt.

Bevor aber Baums Abschiedsspiel im Lahof ansteht, können die Badener an diesem Wochenende dem Klassenerhalt einen weiteren Schritt näherkommen – und das ohne eigenes Zutun. Denn der USC Braunschweig schlägt am Sonntag beim VV Humann Essen auf. Holen die Braunschweiger im Ruhrgebiet keinen Zähler, ist dem TVB der Ligaverbleib kaum noch zu nehmen. Denn der USC müsste aus seinen beiden letzten Partien vier Zähler holen, falls Baden nicht mehr punkten sollte.

„Es ist mein großer Wunsch, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Und das am besten schon im vorletzten Saisonspiel. Wir haben es selbst in der Hand“, sagt Baum. Die Chancen stehen nicht allzu schlecht, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wird: Denn Braunschweig trifft nach der Essen-Partie noch auf den Tabellendritten FC Schüttorf 09 und Spitzenreiter CV Mitteldeutschland. Der Abschied aus dem Lahof könnte für Stefan Baum also doch mit einem lachenden Augen versehen werden – zumindest mit einem kleinen.