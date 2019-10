Coach des TV Oyten will sich oben festkrallen

Landesliga Männer: Mit Respekt geht Lars Müller-Dormann, Trainer des TV Oyten, die kommende Aufgabe bei der HSG Grüppenbühren-Bookholzberg an. Eine hohe Hürde sei der Klub aus der Gemeinde Ganderkesee, findet der 44-Jährige: „Grüppenbühren spielt einen schnellen Ball und ist mit offensiver Abwehr auf Ballgewinne aus.“ Beide Vereine sind in der jüngeren Vergangenheit einen ähnlichen Weg gegangen. Mit dem Jahrgang 2000 war man eine Saison gemeinsam in der Jugend-Bundesliga unterwegs. Mittelfristig soll es nun im Herrenbereich eine Liga höher gehen. In der aktuellen Spielzeit läuft es für beide Teams bisher gut: Während die „Vampires“ nach drei Spielen eine weiße Weste aufweisen, hat die HSG einen Minuzähler auf dem Konto. Am ersten Spieltag musste sich die Sieben bei der HSG Bützfleth/Drochtersen mit einem 24:24 begnügen. „Knüpfen wir an die Leistungen aus den ersten drei Spielen an, sind wir nicht chancenlos“, möchte sich Müller-Dormann mit einem weiteren Sieg im Klassement oben festkrallen.

Anpfiff: Sonnabend um 19.15 Uhr in Bookholzberg