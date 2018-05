Thomas Cordes hatte in Helmstedt allen Grund zur Freude. (Björn Hake)

Die männliche A-Jugend des TV Oyten darf weiterhin darauf hoffen, dass sie auch in der neuen Saison in der Jugendhandball-Bundesliga spielen darf. Denn die erste Qualifikationsrunde haben die von Thomas Cordes trainierten "Vampires" mit Bravour gemeistert.

Im Helmstedt feierte der TVO am Sonnabend zwei deutliche Siege. Zunächst gewann das Team, das in diesem Jahr in der Beletage Zehnter geworden ist, gegen den HC Elbflorenz 2006 aus Dresden deutlich mit 24:8. Mit diesem Erfolg war das Weiterkommen so gut wie gesichert. Oyten gewann aber auch sein zweites Spiel gegen die SG Nickelhütte Aue (18:12). Neben dem TVO hat auch Elbflorenz Runde zwei erreicht. Die Cordes-Sieben nimmt zudem die beiden gewonnen Punkte gegen die Dresdener mit in die zweite Runde.

In dieser werden in einer Vierergruppe drei Bundesliga-Startplätze ausgespielt. Am kommenden Sonnabend bekommt es der TVO in Groß Lafferde mit dem BSV 93 Magdeburg sowie der SG HC Bremen/Hastedt zu tun.