Hier hätten eigentlich noch drei Heimspiele der Zweitliga-Volleyballer des TV Baden stattfinden sollen: die Lahofhalle. (Björn Hake)

Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen. Das Coronavirus hat die Welt und somit auch den Sport längst im Griff. Geisterspiele und Absagen von Sport-Veranstaltungen bestimmen die Überschriften in den Medien auf dem gesamten Erdball. Die Konsequenzen verbreiten sich noch schneller als das Virus selbst und machen entsprechend auch nicht vor dem Lokalsport halt. Nun sind auch im Kreis Verden und der Region Bremen und Umgebung die ersten Sport-Veranstaltungen abgesagt worden.

Generalabsage der 2. Bundesliga

Nicht irgendeine Absage ereilte die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden am Donnerstagnachmittag, sondern die Generalabsage. Die Saison in den 2. Bundesligen ist beendet. Keine Verschiebungen, sondern das komplette Aus. In der offiziellen Pressemitteilung der Volleyball-Bundesliga (VBL) heißt es: „Die vielen regional unterschiedlichen Regelungen sowie bereits ausgesprochene Hallensperrungen machen die Weiterführung der Spiele unmöglich. Regelungen zu Auf- und Abstieg werden zu einem späteren Zeitpunkt und in enger Abstimmung mit dem DVV getroffen und kommuniziert.“

Wenige Minuten nach dieser Meldung zeigte sich Peter-Michael Sagajewski, Teammanager der Badener, bestürzt: „Das trifft den Sport knallhart. Ich bin zutiefst geschockt. Aber nicht aufgrund der Maßnahme, sondern darüber, was über uns im Allgemeinen hereinbricht.“ Die Entscheidung des Deutschen Volleyballverbands und der VBL kann er gut nachvollziehen. „Wenn Verzicht auf Sport mehr Menschenleben rettet, dann ist das gut so. Das sagt der Kopf, das Herz blutet aber.“ Der Spielbetrieb auf Ebene des Nordwestdeutschen Verbandes wurde bis zum späten Donnerstagnachmittag nicht ausgesetzt oder abgesagt. Auf ihrer Facebookseite teilten die Badener jedoch mit, dass damit ebenfalls zu rechnen sei.

Vier Saisonspiele hatte der TVB in Liga zwei noch vor der Brust, drei davon in heimischer Halle. „Das wird bei einigen Klubs für ein Schleudertrauma im finanziellen Bereich sorgen. Wir brauchen uns in sportlicher Hinsicht keine Sorgen machen, wir waren mit 30 Punkten eh safe. Und auch im finanziellen Bereich wird das für kein Minus bei uns sorgen, das ist die gute Botschaft.“ Etwas anders sieht das jedoch mit Blick auf die Deutsche Meisterschaft der U16 aus, die der TV Baden am 4. und 5. April ausrichten wird – oder eben nicht mehr. Bisher hat Peter-Michael Sagajewski noch keine Informationen darüber, ob die DM stattfinden kann oder nicht. Zudem ist fraglich, ob nun der Trainingsbetrieb der Volleyballer eingestellt wird. Diesen Punkt will sich Sagajewski nun mit den weiteren Vereinsverantwortlichen besprechen.

Tanzturnier in Verden abgesagt

Apropos Training: Die Tänzer des 1. TSC Verden haben sich in den letzten Wochen und Monaten auch reichlich darauf vorbereitet, den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Latein zu erreichen sowie das Landesliga-Turnier an diesem Wochenende zu organisieren. Für Verdener A-Formation ist zumindest erstmal das vierte Saison-Turnier in Syke, das am 21. März stattfinden sollte, kein Thema mehr. Dies wurde von der Stadt Syke aus Sicherheitsgründen abgesagt. Zudem wurde dieses Turnier ersatzlos gestrichen. Bleibt für die Verdener noch das Finale am 28. März in Walsrode, um den Klassenerhalt zu verwirklichen. Doch zum einen ist dieses Turnier aufgrund der aktuellen Entwicklungen um den Coronavirus ebenfalls fraglich und zudem spielt für Coach Anh Duc Nguyen derzeit das Sportliche nur eine Nebenrolle. „Im schlimmsten Fall wäre die Saison beendet und wir damit abgestiegen. Aber das ist erstmal zweitrangig. Schlimmer sind die Kosten für die Buchung, die Technik und die Logistik. Das ist ein riesiges Brett, das die kleinen Vereine stemmen müssen.“

Umsonst wurde auch das Heimturnier der Verdener Landesliga-Tänzer geplant. Am Dienstag ereilte Andree Knief, Schatzmeister des TSC, eine bittere Nachricht. Das Gesundheitsamt Landkreis Verden habe die Veranstaltung zwar nicht verboten, jedoch Sicherheitsvorkehrungen vorgeschrieben. „Wir hätten jeden befragen müssen, ob er Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder in einem Risikogebiet war und so weiter. Wir haben sonst 250 Teilnehmer plus Helfer plus 300 bis 400 Zuschauer. Da kommt man schnell auf 700 Leute. Wer soll die alle befragen? Daher können wir uns nicht sicher sein, die Auflagen zu erfüllen. Und somit haben wir uns im Vorstand dazu schweren Herzens entschlossen, das Turnier abzusagen“, erzählt Knief.

HVN setzt den Spielbetrieb aus

Betroffen von den Absagen sind auch die Handballer. Der Handballverband Niedersachsen veröffentlichte am Donnerstagnachmittag eine Generalabsage für den Spielbetrieb. Dieser wird ab dem 13. März ausgesetzt. Die Absage gelte auf den Ebenen des HVN und der einzelnen Gliederungen. HVN-Präsident Stefan Hüdepohl und Gerald Glöde haben die Mitgliedsvereine am Mittwoch über den Entschluss informiert. „Es gilt für uns alle, die Verbreitung des Coronavirus so schnell wie möglich zu verlangsamen“, wird Stefan Hüdepohl in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Spielbetrieb in Niedersachsen und Bremen wird eine recht lang Zeit ruhen. Bis einschließlich 19. April werden die Handballer pausieren. Hüdepohl: „Wir werden rechtzeitig über weitergehende Maßnahmen informieren.“ Das Präsidium setzt aber nicht nur den Spielbetrieb aus: Sichtungen, Tagungen sowie Aus- und Fortbildungen auf Verbandsebene sind laut Mitteilung des HVN ebenso betroffen. Darüber hinaus empfiehlt der Verband den Vereinen, den Trainingsbetrieb einzustellen.

+++Dieser Text wird bei neuen Entwicklungen aktualisiert+++