Achim Hollerieth ist nicht mehr Coach der Arenkampkicker. Er verabschiedet sich in Richtung Hamburg. (Björn Hake)

Was kann man während einer Krise nicht gebrauchen? Richtig, eine weitere Krise. Die Welt, insbesondere Europa, und somit auch Deutschland, der Sport sowie der Lokalsport – das allumfassende Thema ist derzeit das Coronavirus und dessen Auswirkungen. Auch für die Fußballer stellen sich viele Fragen, die derzeit noch nicht beantwortet sind. Und inmitten dieser Krise erreicht den Fußball-Oberligisten TB Uphusen eine Nachricht, die für ihn zur Unzeit kommt. Chef-Coach Achim Hollerieth wird den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen.

„Das hat uns vollkommen überrascht. Damit hatten wir nicht gerechnet, insbesondere nicht aufgrund der Zusammenarbeit in den letzten Wochen und Monaten.“ Die Nachricht traf den TBU aus dem Nichts, wie dieses Zitat des Sportlichen Leiters Florian Warmer bestätigt. Am Sonntag war Achim Hollerieth an die Vereinsverantwortlichen herangetreten und bat um Auflösung des laufenden Kontrakts und Freigabe. Das Pikante dabei: Etwa zur gleichen Zeit verkündete der SV Teutonia 05 Ottensen (Oberliga Hamburg) bereits offiziell den Vollzug der sofortigen Verpflichtung Hollerieths.

„Wir werden dem Wunsch des Trainers nachkommen und ihn freigeben. Wir werden uns mit Teutonia einigen. Die Art und Weise steht aber auf einem anderen Blatt Papier. Das Ganze hat einen faden Beigeschmack“, betonte Warmer am Montagnachmittag und zeigte Unverständnis bezüglich des Vorpreschens Ottensens. Denn bis dato hatte sich vonseiten des SV Teutonia 05 niemand beim TBU gemeldet. Überrumpelt waren nicht nur die Vereinsverantwortlichen des TBU, den Spielern erging es ebenso. „Alle waren baff, das war nicht vorhersehbar und damit hatte auch keiner gerechnet“, zeigte sich ebenfalls Mannschaftsführer Ole Laabs überrascht.

Der Kapitän zeigte aber auch in einem Punkt Verständnis: „Rein objektiv gesehen, kann ich das nachvollziehen. Der Aufwand für ihn, aus Buchholz immer nach Uphusen zu kommen, war natürlich ein immenser. Und die Hamburger haben Regionalliga-Ambitionen. Rein theoretisch kann ich das also nachvollziehen. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, nicht inmitten der Saison.“

Und das hatte der Coach, der am Montag für eine Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen war, wenige Wochen zuvor noch selbst ausgeschlossen. Im Interview mit unserer Zeitung am 6. Februar sagte Hollerieth noch: „Egal, was passiert, egal ob da wer im Winter gekommen ist oder nicht, ich habe gesagt: Ich ziehe das durch bis zum Sommer, wenn ich da einmal was zusage. Ich kann mir auch vorstellen, hier etwas aufzubauen.“ Nicht mal sechs Wochen später hat sich Achim Hollerieth von den Arenkampkickern verabschiedet. Das geschah in der Whatsapp-Gruppe des TBU, was wiederum dem Coronavirus und dem Vorpreschens Teutonias geschuldet war.

Ole Laabs selbst zeigte sich entsprechend überrascht von der Nachricht Hollerieths, war aber eben auch nicht geschockt. „Falls es diese Saison noch weitergehen sollte, wird uns das nicht umhauen. Wir werden das Positive daraus ziehen und noch enger zusammenrücken“, kündigte der Kapitän an. Das gilt nun für den gesamten TB Uphusen. „Wir werden in uns gehen und erstmal eine interne Lösung anstreben. Noch ist nichts in Stein gemeißelt. Ich muss nun alles klären und mit den Leuten sprechen, was zu Corona-Zeiten auch alles nicht so einfach ist. Und ganz ehrlich gesagt, auch nicht das Wichtigste ist“, fand Florian Warmer nochmals deutliche Worte in der Uphuser Doppel-Krise.