Holten aus ihren Möglichkeiten nicht das Optimum heraus: die Achimer Lions. (Björn Hake)

Achim. Das haben sich die Rollstuhlbasketballer vom TSV Achim anders vorgestellt: Beim Heimspieltag gegen die BG Baskets Hamburg III wollten die Achimer Lions eigentlich den Abstand auf die Plätze vier und tiefer vergrößern und die beiden Spitzenreiter unter Druck setzen. Doch das Gegenteil war der Fall. Mit 45:50 (19:22) mussten sich die Gastgeber geschlagen geben. Somit belegen die Achimer Korbjäger zwar weiterhin den dritten Platz in der Regionalliga Nord, haben nun aber nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz aus Hamburg.

Nach dem Abpfiff der zum Ende hin hoch spannenden Partie war neben der Enttäuschung auch etwas Ratlosigkeit in den Gesichtern der Achimer zu erkennen. „Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Vor vier Wochen im Hinspiel haben wir die Hamburger recht gut im Griff gehabt, dazu waren wir heute nominell eigentlich noch stärker besetzt. Glückwunsch selbstverständlich an die Gegner – die haben aus ihren Möglichkeiten das Optimum rausgeholt, das ist uns leider überhaupt nicht gelungen“, bilanzierte ein ernüchterter Spielertrainer Nico Röger.

Zu Beginn der Partie ging es munter hin und her. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass die 6:4-Führung der Achimer der letzte Vorsprung für lange Zeit sein sollte. Hamburg übernahm das Kommando und setzte sich Korb für Korb ab. Bei den Lions hingegen wollte der Ball einfach nicht mehr in den Korb. Nach dem ersten Viertel (9:15) fingen sich die heimischen Rollis wieder etwas, sodass sie zur Halbzeit auf Schlagdistanz (19:22) waren. Davon ließ sich der Gast allerdings nicht beeindrucken und zog durch drei schnelle Treffer nach der Pause wieder auf neun Punkte davon.

Die Achimer ließen sich aber nicht abschütteln, konterten, indem sie Punkt für Punkt aufholten und eroberten Mitte des abschließenden Viertels sogar die Führung – 43:40. Eigentlich war das Momentum nun auf der Seite der Gastgeber, doch Sicherheit brachte der Vorsprung nicht. In den letzten fünf Minuten trafen bis auf eine Ausnahme nur noch die Hamburger. Die Achimer Lions verfielen hingegen in ihren Aktionen mehr und mehr in Hektik, ihr Spiel war nun fahrig. Demzufolge stand letztlich eine unnötige, aber nicht unverdiente 45:50-Niederlage zu Buche.

Die Heimpunkte waren damit dahin, die nächsten gilt es für die Achimer nun in der Fremde zu holen. Am 2. Februar geht es für die Lions in Meppen gegen die Emsland Rolli Baskets, ihres Zeichens Tabellenzweiter, sowie das Schlusslicht der Liga, die Rolling Chairs Isernhagen.