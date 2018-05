Durfte sich auch in Hambergen bejubeln lassen: Daniel Throl, der im Spiel gegen den Favoriten mit zwei Toren überragte. (Güngör)

Jan-Ole Ernst vom FSV Langwedel-Völkersen blockte einen Schuss von Dennis Heineke und schrie im Anschluss seine große Erleichterung darüber heraus. Es war die letzte Möglichkeit für den gastgebenden FC Hambergen, der durch eine 1:2-Heimniederlage sämtliche Chancen auf den Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga 3 verspielte. Die Elf von Trainer Dariusz Sztorc machte mit dem unerwarteten Erfolg einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt und brachte dem Zweiten die erste Niederlage in diesem Jahr bei.

„Schönen Gruß nach Osterholz, die Verden unterstellt hatten, dass sie uns den Sieg überlassen hätten. Wir haben erneut bewiesen, dass wir mit den Spitzenteams mithalten können", betonte Sztorc. Vermutlich wäre die Partie ganz anders verlaufen, wenn Hambergens Goalgetter Finn-Niklas Klaus die Kugel nach 180 Sekunden nicht aus drei Metern über die Querlatte gejagt hätte. Nach schwungvollem Beginn ließen die „Zebras“ immer mehr nach. Langwedels linker Flügelspieler Daniel Throl bereitete dem Favoriten über die gesamten 90 Minuten große Probleme. FC-Akteur Tobias Prigge vermochte den pfeilschnellen und trickreichen Mittelfeldmann nur durch ein taktisches Foul zu bremsen (25.). „Unglaublich“, lautete die Reaktion von Jorit Bierwald, der zehn Minuten hiernach von Throl getunnelt wurde. „Tempo, Tempo“, forderte FC-Coach Eric Schürhaus an der Seitenlinie von seinen Mannen, denen in der Offensive zu wenig einfiel. „Wir haben die Dinge nicht so umgesetzt, wie besprochen“, kritisierte Schürhaus.

Elf Minuten nach Wiederanpfiff setzte Thorben Wendt Daniel Throl per Flanke in Szene. Throl zog im Strafraum nach innen, ehe ihn Paul Meyer über die Klinge springen ließ. Den fälligen Elfmeter verwandelte Throl selbst eiskalt zum 1:0. Zwar erzielte Frederik Nagel schnell den 1:1-Ausgleich (62.), doch noch schneller fiel wiederum die erneute Langwedeler Führung. 180 Sekunden später setzte Daniel Throl auf der anderen Seite zu einem unwiderstehlichen Solo aus der eigenen Hälfte an und veredelte es mit dem 2:1-Siegtor.

Hambergen drückte fortan zwar, doch mehr als eine wirkliche Chance kam nicht zustande, der Rest war nicht zwingend genug. „Ein Punkt war unser Minimalziel. Dass es nun sogar gleich drei geworden sind, hatten wir nicht erwartet. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, bilanzierte ein glücklicher Dariusz Sztorc. Sein Gegenüber Eric Schürhaus war dagegen bedient: „Unser Passspiel war nicht gut. Langwedel hat uns zudem in Sachen Einsatz gezeigt, wie man ein solches Spiel angeht.“ Sein Team könne aber weiterhin eine „grandiose“ Saison krönen.