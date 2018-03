Doppeltorschütze Daniel Wiechert. (Björn Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Für den TSV Bassen stand am Mittwochabend das dritte Pflichtspiel des Jahres 2018 auf dem Programm. Der Fußball-Bezirksliga trug beim VSK Osterholz-Scharmbeck eines seiner vielen Nachholspiele aus. Und das tat die Elf von TSV-Coach Uwe Bischoff mit Erfolg. Bassen gewann beim VSK mit 3:1 (1:1). Der TSV hat nun 16 und somit die Hälfte seiner 32 Saisonspiele absolviert. In den kommenden Wochen wartet also noch ein strammes Programm auf das Team.

Gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck stellte die Bischoff-Elf jedoch einmal mehr unter Beweis, dass sie zu den spielerisch besseren Mannschaften der Bezirksliga Lüneburg 3 zählt. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Der Sieg war für mich verdient“, fasste Uwe Bischoff das Geschehen auf dem gut bespielbaren VSK-Platz zusammen. Bischoff musste nicht lange warten, bis seine Mannschaft zum ersten Torerfolg kam. Bereits nach 17 Minuten traf Daniel Wiechert für die Gäste zum 1:0. Allerdings hatte die Führung nur zwei Minuten Bestand: Mohamed Taha gelang der schnelle Ausgleich.

Mit dem 1:1 wurden die Seiten gewechselt. Danach waren es nur noch die Gäste, die trafen. Nach Wiederanpfiff dauerte es 20 Minuten, bis dem TSV Bassen die erneute Führung gelang. Daniel Wiechert schnürte in der 65. Minute nach einer Flanke von Dennis Wiedekamp einen Doppelpack. Der VSK habe dann zwar versucht, sein Team in die eigene Hälfte zu drücken, meinte Uwe Bischoff, „doch echte Torchancen sprangen für Osterholz nicht heraus.“ Fünf Minuten nach dem 2:1 machte Christoph Derichs den Auswärtserfolg der Bassener endgültig perfekt.