Zurück im Trainergeschäft: Dariusz Sztorc (Mitte) hatte zuletzt den Sottrumer Klassenkonkurrenten FSV Langwedel-Völkersen gecoacht. (TV Sottrum)

Dariusz Sztorc, nach seiner Zeit als Coach des Fußball-Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen war es ruhig um ihn geworden. Nun ist diese Zeit vorbei, Sztorc ist zurück und folgt beim Langwedeler Klassenkonkurrenten TV Sottrum auf den kürzlich entlassenen Daniel Mathies.

Der Name Dariusz Sztorc kam Thomas Holzkamm, Abteilungsleiter beim TVS, sehr schnell in den Kopf – ebenso dem Vorstand. Kurzum kontaktierte Holzkamm Sztorc, traf sich mit ihm und schnell war klar: Die Chemie stimmt. „Das Gespräch war positiv und einfach“, berichtete Holzkamm. Und Sztorc entsprach dem gesuchten Trainerprofil. Das beinhaltet einen Mann mit Bezirksliga-Erfahrung, der weiß, wie er mit der Mannschaft umzugehen hat, sie auf Disziplin trimmt und dessen Spielphilosophie und Training zum Team passe. Zudem sollte es ein Trainer sein, der sich auch über die laufende Saison hinweg ein Engagement beim TVS vorstellen kann. „Wir wollten nicht nach einem halben Jahr wieder von vorne anfangen.“ All das verinnerlicht Darius Sztorc.

Der wiederum war überrascht von dem Anruf Holzkamms. „Ich habe nach meiner Zeit in Langwedel nicht viel verfolgt und wenig mitbekommen. Ich wusste nicht, dass Sottrum einen Trainer sucht. Ich habe einfach meine Ruhe genossen. Es gab vorher schon mal Anfragen, aber das war irgendwie nichts. Jetzt war das anders, ich kann nicht genau erklären warum, es hat einfach Klick gemacht“, erzählt Sztorc. Was ihn auf jeden Fall überzeugt hat, ist die sportliche Herausforderung. „Ich habe noch nie mitten in der Saison etwas Neues angefangen“, verrät Sztorc, bei dem nun Vorfreude herrsche. Bei all dem hat er sich auch nicht davon abschrecken lassen, dass die Mannschaft des TV Sottrum für den Abschied des vorherigen Coaches Daniel Mathies verantwortlich war und obwohl er beim FSV Langwedel-Völkersen in derselben Rolle wie Mathies war. „Dadurch kann ich nun die Mannschaft fordern, sie ist in der Pflicht, sie wollte einen neuen Trainer.“

Und das wollte sie, obwohl aus sportlicher Sicht alles bestens ist. Der TVS steht in der Tabelle mit 20 Punkten gut da. Entsprechend lautet Sztorcs Vorgabe: „Wir müssen die gute Hinrunde mindestens bestätigen.“ Nun muss er aber erst mal wieder reinkommen, sich alles genaustens anschauen – immerhin war es ja ruhig um Dariusz Sztorc geworden.