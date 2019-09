Marc Jamieson wollte den SVV eh verlassen, nun kam das Aus noch früher als geplant. (Björn Hake)

Hülsen. Marc Jamieson und der SV Vorwärts Hülsen: Diese Liaison ist nun Geschichte. Der Fußball-Bezirksligist hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Coach getrennt.

Diese Trennung ist aber nicht sonderlich überraschend, hatte es doch schon länger zwischen Trainer und Verein Unstimmigkeiten gegeben. Bereits zum Ende der vergangenen Saison hatten intensive Gespräche stattgefunden und auch in der Vorbereitung war das Verhältnis bereits infrage gestellt worden. „Es gab zwar letzte Saison schon ein klärendes Gespräch, aber dennoch wurde das irgendwie mit in die neue Saison gezogen“, bestätigte Jan Twietmeyer. Der Co-Trainer von Jamieson und zugleich Teammanager wird vorerst das Amt des Chef-Coaches als Interimslösung übernehmen und bedauert die Geschehnisse. „Ich finde es sehr schade, denn mit mir und Marc es hat es gut funktioniert.“

Nicht aber mehr zwischen Jamieson und Vorstand. Letzterer hatte sich aufgrund der Aussagen des Trainers nach dem Freitagabendspiel gegen den TV Oyten (2:1-Sieg für Hülsen) „auf den Schlipps getreten gefühlt“ (Jamieson). Der Coach hatte davon gesprochen, sich baldmöglichst verabschieden zu wollen, da es weder im Umfeld, noch im Vorstand des Vereins stimme. Daraufhin einigten sich Jamieson und der SVV-Vorstand auf die sofortige Trennung. Das man in Zukunft getrennte gehen würde, das war eh schon beschlossene Sache gewesen. „Wir hatten bereits nach dem Spiel gegen Ippensen (8. September, Anm. d. Red.) ein gutes Gespräch und sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Ich hatte dann gesagt, dass ich gehe, sobald ein neuer Trainer gefunden ist“, erzählte Jamieson. Mit diesem Angebot sei er laut Twietmeyer dem Vorstand zuvorgekommen. Nach Aussage des Teammanagers sei die Führungsriege des SVV bereits in dieses Gespräch mit dem Vorhaben gegangen, den Coach entlassen zu wollen, zeigte sich dann aber mit dem Vorschlag Jamiesons einverstanden.

Nun ist das vorzeitige Aus doch gekommen. Jamieson komme diese Entscheidung sogar entgegen. „Umso früher desto besser, auch wenn die letzten zwei Siege schön waren. Ich habe die Lust verloren, da sich das Drumherum nicht so entwickelt hat, wie ich es mir vorgestellt hatte.“ Zu schnell wären Stimmen aus dem Umfeld des Vereins laut geworden, als der SVV nach fünf Spieltagen noch ohne Sieg dastand. „Es hat keiner richtig hingeschaut, es wurden nur die zwei Punkte in der Tabelle gesehen. Uns haben viele Leistungsträger gefehlt und wir haben eine junge Truppe, das hätte man vernünftig analysieren müssen. Die Kritik kam aber mehr aus dem Umfeld, vom Vorstand hat mir daraufhin die Rückendeckung gefehlt“, begründete Jamieson seinen geplanten Abschied. Den Punkt mit den Stimmen aus dem Umfeld kann auch Jan Twietmeyer nachvollziehen: „Das Umfeld in Hülsen ist schwierig. Viele erwarten viel, aber tun dafür wenig oder nichts. Solche Stimmen sind nervig und Marc lässt sich davon leicht piken.“

Jamieson blickt nun voraus und will weiter als Trainer arbeiten, jedoch in der Nähe seines Wohnortes Nienburg. Zwei lose Gespräche gebe es bereits. Sein Blick zurück ist nun aufgrund der Geschehnisse aber kein getrübter. „Größten Respekt dafür, was in Hülsen alles gemacht wird und großer Dank dafür, dass ich ans Ruder durfte. Es sind halt ein paar Dinge, die bereits lange abgesprochen waren, aber nicht umgesetzt wurden. Das ist eine Differenz zwischen mir und dem Vorstand. Jan hat mir super geholfen und ich hinterlasse keinen Scherbenhaufen, das ist gut. Jetzt können ich und der Vorstand getrennte Wege gehen.“

Der Weg des SVV ist klar: Schnell muss ein neuer Trainer her. Die Grundlage dafür scheint bereits geschaffen. „Ich werde erst mal das Training leiten und wohl auch das Spiel am Sonntag gegen Sottrum. Danach können wir wahrscheinlich einen neuen Trainer präsentieren. Zwei, drei Kandidaten gibt es. Bei zwei von ihnen wäre ich wohl Co-Trainer, bei dem anderen wäre das nicht sicher“, verriet Jan Twietmeyer.