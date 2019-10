Das Achimer Aber

Fünf Tore gegen Thedinghausen II kassiert und selbst zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer geblieben: Entsprechend enttäuscht waren die Akteure des Verdener Türksport. (Björn Hake)

Der Verdener Türksport hat auch bei seinem Spiel an der Eyter unter Beweis gestellt, dass er in der 1. Fußball-Kreisklasse derzeit über den schwächsten Angriff verfügt. Die Elf von Jan Kampe verlor gegen Thedinghausens Reserve und blieb zum vierten Male in Folge ohne Treffer. Aufsteiger FSV Langwedel-Völkersen III erreichte derweil dank des späten Treffers von Robin Deutsch gegen den weiterhin ungeschlagenen TSV Achim II ein Unentschieden.

FSV Langwedel-Völkersen III - TSV Achim II 2:2 (1:1): Die Achimer Zweite bleibt in dieser Serie ohne Niederlage. Das große Aber: Ein Sieg gelang den Achimern in den letzten fünf Spielen nur gegen Schlusslicht Hülsen II (2:0) und sind mit fünf Unentschieden die Remiskönige der Liga. In Langwedel sah es lange Zeit so aus, als sollte die Elf von Emir Abidobic den Platz als Sieger verlassen. Erst in der Schlussviertelstunde gelang den Männern von Jörg Wedhorn der Treffer zum 2:2. Er wurde von Robin Deutsch aus dem Gewusel heraus erzielt (75.). Die Partie am Langwedeler Burgweg begann mit einer halbstündigen Verspätung. Grund dafür war das Fernbleiben des angesetzten Unparteiischen. „Mit den Achimern wurden wir aber schnell einig“, sagte FSV-Coach Jörg Wedhorn, als er mit Kasim Alimanovic einen Mann vom FSV gefunden hatte, der zur Pfeife griff und die Begegnung leitete. Alimanovic hatte wenige Probleme, denn beide Mannschaften zeigten sich auf dem tiefen und rutschigen Platz als faire Sportsleute.

Acht Minuten nach dem Anpfiff gingen die Gäste in Führung. Den Treffer erzielte Volker Brandt, ebenfalls aus dem Gewühl heraus. Der FSV ließ sich vom Rückstand aber nicht beeindrucken. Angetrieben von Kapitän Lennart Lossau rollten die Angriffe auf das Tor der Gäste, die in Keeper Hasen Kato einen guten Rückhalt hatten. Kato war erstmals machtlos, als Fin Meier mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:1 traf (15.). Bis zur Halbzeit besaßen beide Teams noch weitere Chancen. Die größten hatte Robin Deutsch, der gleich zweimal frei vor Kato auftauchte, aber den Ball am Achimer Schlussmann nicht vorbei bekam. Auch in Durchgang zwei agierten beide Teams offensiv. Dabei hatten zunächst die Gäste das Abschlussglück auf ihrer Seite. Ahmet Miry schloss nach 65 Minuten einen Konter mit dem Tor zum 1:2 ab. Zehn Minuten später besaß das Team von Abidobic die Möglichkeit, um die Vorentscheidung herbeizuführen. Nach einem Handspiel des FSV-Verteidigers Andreas Nowak entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Der Elfer wurde auch platziert geschossen, doch Langwedels Keeper Tobias Bischoff wehrte den Ball mit einer Glanzparade ab (70.). Nur fünf Minuten später war Deutsch zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Saisontor den Ausgleichstreffer. „Wir sind mit dem Ergebnis und mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Immerhin haben wir als Aufsteiger ein positives Torverhältnis und einen guten Platz im Mittelfeld erreicht“, resümierte Wedhorn, der mit seinem Team in der nächsten Woche beim TSV Lohberg antreten muss.

TSV Thedinghausen II - Verdener Türksport 5:0 (2:0): Die Gastgeber haben ihren zuletzt errungenen 3:2-Erfolg gegen Lohberg nun veredelt und sich durch den Sieg gegen den Türksport Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft. Die Verdener indes treffen einfach das Tor nicht mehr und blieben zum vierten Male in Serie ohne Torerfolg. Herausragender Mann auf dem Platz an der Eyter war Murat Sekerymez. Vor dem Anpfiff hatte der 25-jährige Verteidiger noch gesagt, dass er zuletzt mit seinen Leistungen selbst nicht zufrieden war und gegen den Türksport eine Steigerung von sich erwartet. Coach Jan Kampe setzte Sekerymez anstatt auf seiner angestammten Position, als linker Angreifer auf. „Das war ein Glücksgriff“, freute sich Kampe, dessen Abwehrspieler aufblühte und schon nach vier Minuten den Treffer zum 1:0 erzielte. „Das Tor von Sekerymez war klasse, denn er jagte das Leder von seiner linken Position am Keeper vorbei ins lange Toreck“, schilderte Thedinghausens Coach.

Bis zum 2:0 durch Blümle, dessen Schuss aus der Distanz Verdens Torwart Furkan Sahin durch die Hände glitt (39.), hatte Sekerymez viel Laufarbeit verrichtet. Nach der Pause machte Malte Stehmeier auf sich aufmerksam. Der Routinier erzielte in der 56. Minute den Treffer zum 3:0 auf Zuspiel von Badra Ali Dosso, der nach Alleingang maßgerecht vorlegte, sodass Stehmeier den Ball nur noch über die Linie schieben musste. Nach Foul an Stehmeier erzielte Kapitän Toni Krüger per Elfmeter das 4:0 nach einer Stunde. Der Treffer zum 5:0 gelang Marius-Florian Avram in der 67. Minute mit einem Fernschuss in den Torwinkel. „Der Sieg war auch für unsere Moral wichtig, nun können wir in der nächsten Woche befreiter ins kleine Derby zum TSV Blender fahren“, sagte Kampe.