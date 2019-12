Am 30. Dezember stehen wieder die Finalspiele in der 4000 Zuschauer fassenden Sparbanken Arena an. (Florian Cordes)

Mal keine Sporthalle von innen sehen, stattdessen die Füße hochlegen, sich erholen von den Strapazen der vergangenen Wochen und Monate. So in etwa sieht das Programm bei den allermeisten Sportlern über Weihnachten und den Jahreswechsel aus. Bei den Handballern ist das nicht anders. Kraft und Motivation sammeln für die zweite Saisonhälfte, das ist angesagt. Die Ausnahme bildet aber auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe von Nachwuchsteams aus dem Landkreis Verden. Rund 100 junge Akteure vom TV Oyten und der HSG Verden-Aller machen sich am zweiten Weihnachtstag auf nach Schweden. Ihr Ziel: Lund. In der Universitätsstadt geht auch in diesem Jahr wieder das weltweit größte Hallenturnier für Nachwuchsteams über die Bühne: die Lundaspelen.

706 Mannschaften aus 17 Nationen werden bei der 42. Auflage erwartet. Während der Nachwuchs des TV Oyten in Lund seit vielen Jahren dabei ist, reist die HSG Verden-Aller erstmals nach Skandinavien – und das gleich mit vier Mannschaften. Jeweils eine weibliche und männliche C- und B-Jugend hat Juri Wolkow gemeldet. Es sei für ihn eine Art Reise ins Ungewisse, erklärt der Jugendwart der HSG. Er habe selber als junger Spieler an Turnieren in Neuss oder auch Dortmund teilgenommenen und den Vergleich mit unbekannten Gegnern genossen. Er werde sich überraschen lassen, sagt Juri Wolkow.

Nervosität ablegen

Man wolle die ohnehin schon gute Gemeinschaft innerhalb der Teams fördern. Sportlich erhofft sich Juri Wolkow, der in Lund selber für die weibliche Jugend C verantwortlich zeichnet, sich einen Schub für die Rückserie. „Wir treffen auf individuell starke Gegner. Ich hoffe, dass meine Mädchen nach der Rückkehr in der Landesliga mit weniger Nervosität unterwegs sein werden.“ In der Gruppenphase bekommen es die HSG-Mädels unter anderem mit IK Saevehof aus Schweden und DHK Slavoj Zirovnice aus Tschechien zu tun. In einem deutschen Duell trifft die Wolkow-Sieben auf den süddeutschen Oberligisten TSV Allach 09. Wie in allen Altersklassen qualifizieren sich die Teams auf Platz eins und zwei der Gruppe für den A-Cup. Für die Mannschaften ab Platz drei geht es im B-Turnier weiter. Das Erreichen der A-Runde wäre ein toller Erfolg, ansonsten wolle man im B-Turnier möglichst viele Spiele gewinnen, umreißt Juri Wolkow die Ziele.

Stammgast in Lund ist der TV Oyten. Von den „Vampires“ machen sich vier Vertretungen am Morgen des zweiten Weihnachtstages auf den Weg gen Norden. Neben der männlichen Jugend B und er weiblichen Jugend A sind vom TVO zwei weibliche Jugend C-Mannschaften dabei. Wie in den vergangenen Jahren hat die kreisverdener Delegation die Fahrt gemeinsam organisiert. Die Anreise erfolgt in drei Reisebussen, in Lund sind die Mannschaften aus der hiesigen Region gemeinsam in einer Schule untergebracht. Angeschlossen haben sich der Reisegruppe aus dem Kreis Verden eine männliche Jugend B des TuS Komet Arsten sowie die Bremer Landesauswahl der Mädchen des Jahrgangs 2005. Zum dritten Mal sind zudem die Handicap-Handballer des SV Werder Bremen dabei. Die Grün-Weißen treten in der sogenannten Special Class an.

Erstmals wurden die Lundaspelen im Jahre 1978 ausgetragen. Organisiert wird das Event von Lugi Handball, mit 1200 aktiven Spielern und Spielerinnen einem der größten Vereine in Schweden. Zu Ende geht das Turnier am 30. Dezember mit den Finalspielen in der 4000 Zuschauer fassenden Sparbanken Arena. Auch für Juri Wolkow ist der Slogan des Turniers „Memories for life“ Programm. „Wir wollen viele Erinnerungen mitnehmen“, freut er sich auf das Mega-Event.