Für Kolja Krone (rechts) und die SG Achim/Baden IV war das Halbfinale des Final-Four die Endstation. Das Team zeigte gegen Mittelweser aber eine gute Leistung. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Der TuS Rotenburg bei den Frauen sowie die HSG Mittelweser/Eystrup bei den Männern heißen die Sieger bei den Final-Four-Turnieren um den Handball-Regionspokal. Ausrichter HSG Bruchhausen-Vilsen vermochte seinen Heimvorteil nicht zu nutzen.

Beide Teams aus Vilsen waren zwar ins Finale eingezogen, zogen dort aber jeweils den Kürzeren. Die Frauen unterlagen dem TuS Rotenburg mit 18:31 (7:11), Vilsens Männer mussten dem Ligakonkurrenten HSG Mittelweser/Eystrup nach einer dramatischen Partie mit 40:41 (17:18/34:34) nach Verlängerung und Siebenmeterwerfen den Vortritt lassen. Bereits im Halbfinale kam das Aus für die beiden Vertreter aus dem Kreis Verden. Bei den Männern unterlag die SG Achim/Baden IV der HSG Mittelweser/Eystrup mit 26:28. Die Frauen des TSV Morsum kassierten gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen eine 25:32-Niederlage.

Im Finale der Männer bekamen die Zuschauer von den beiden Teams aus der Landesklasse über 70 Minuten ein enges Match geboten. Die Führung wechselte mehrfach. Im Siebenmeterwerfen hatte das Team aus dem Kreis Nienburg dann die besseren Nerven. Den Einzug ins Finale hatte die HSG Mittelweser/Eystrup am Tag zuvor mit einem 28:26 gegen die SG Achim/Baden IV perfekt gemacht. Mit einem Minikader von neun Spielern – unter anderem fehlte Leistungsträger Jeldrik Buhrdorf – war Achims Mannschaft dem späteren Pokalsieger bis zum 10:9 ein ebenbürtiger Gegner gewesen. Im weiteren Verlauf zog der Kontrahent aus der Landesklasse dann jedoch bis auf 28:22 davon (56.).

Morsum von Vilsen überrascht

Bei den Frauen hatte die HSG Bruchhausen-Vilsen am Sonnabend mit einem 32:25 (13:15) im Halbfinale gegen den TSV Morsum II für eine Überraschung gesorgt. Gegen den mit einigen Spielerinnen aus der ersten Mannschaft verstärkten Meister der Regionsoberliga war die HSG nach 36 Minuten in Führung gegangen – 17:16. Im weiteren Verlauf spielte sich das Team um die A-Jugendliche Johanna Holthus (neun Tore) in einen Rausch.

Im Endspiel entpuppte sich der klassenhöhere TuS Rotenburg als zu starker Gegner für den Regionsoberligisten. „Der Pokalsieg entschädigt ein wenig für den verpassten Aufstieg. Meine Mannschaft hat Charakter und den größeren Willen gezeigt“, resümierte Jens Miesner, der Trainer des TuS Rotenburg. In der Landesklasse waren die Spielerinnen von der Wümme auf Platz vier eingelaufen.