Etelsens Trainer Nils Goerdel (im linken Bild) war nach der Niederlage in Ritterhude sehr geknickt. Sein Torjäger Bastian Reiners wirkte nach dem Abpfiff eher gefasst. Er will jetzt mit dem TSV in die Bezirksliga gehen und dort angreifen. (Björn Hake)

Die Fans des TSV Etelsen hatten in der 58. Spielminute ordentlich Krach gemacht. Mit vollem Einsatz trommelten sie gegen die Werbebanden, schrien ihre Freude heraus. Soeben war der TSV Etelsen bei der TuSG Ritterhude mit 3:2 in Führung gegangen. Die Schlossparkkicker waren drauf und dran, im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga ihre Hausaufgaben zu machen. Mit einem Sieg hätte der TSV die Hoffnung zumindest am Leben erhalten. Aber die Etelser sollten nicht gewinnen. Die Gastgeber drehten das Spiel noch gewannen mit 4:3 (2:1).

Nach dem Schlusspfiff trommelte kein Etelser mehr euphorisch gegen die Werbebanden. Viele Blicke ins Nichts bestimmten vielmehr die Szenerie. Nach zehn Jahren Landesliga-Zugehörigkeit steigt der TSV Etelsen ab. Nächste Saison geht es für den Verein in der Bezirksliga weiter. Trainer Nils Goerdel, der jetzt Platz für Gerd Buttgereit macht, wirkte nach der Partie in Ritterhude sehr niedergeschlagen. Er ist seit einer gefühlten Ewigkeit beim TSV und hatte dort schon viele Posten inne.

Nun musste er auf der Trainerbank miterleben, wie „sein“ TSV Etelsen den Klassenerhalt verpasst hat. Lange Zeit konnte Goerdel seine Tränen zurückhalten, bis ihn sein Spieler Bastian Reiners zum Trost in den Arm genommen hatte. Kurz darauf zog sich Goerdel, der das Team nach der Winterpause als Coach übernommen hatte, abseits seiner Mannschaft in die Einsamkeit zurück. Er brauchte einen Moment für sich alleine, bis er sich zu dem Geschehen in Ritterhude äußern konnte.

Nach wenigen Minuten kehrte Goerdel zurück – und sprach: „Im Grunde konnten wir uns ja schon darauf vorbereiten, dass dieser Tag kommen wird“, sagte er. „Dennoch tut es weh, wenn das Ende in der Landesliga endgültig da ist. Das Ergebnis kratzt mich nicht wirklich. Dass der Abstieg jetzt perfekt ist, haut schon ziemlich rein.“ In den vergangenen Jahren sei sehr viel Arbeit investiert worden, damit der TSV Etelsen Teil der Landesliga sein kann. „Das ist für so einen kleinen Verein keine Selbstverständlichkeit, zehn Jahre am Stück in dieser Liga zu bleiben“, meinte Goerdel. „Aber es muss weitergehen. Vielleicht muss jetzt wieder jede Menge investiert werden. Denn wieder aufzusteigen, ist wesentlich schwieriger, als die Klasse zu halten.“

Nils Goerdel versäumte es nicht, auch seine Mannschaft zu loben. „Das Team hat in der Rückrunde einen tollen Charakter gezeigt“, meinte er. Er ist als Cheftrainer eingesprungen, nachdem sich die Schlossparkkicker im März von Andreas Preßel getrennt hatten. Durch einen Teil der Hinrunde war der TSV vom Duo Dennis Offermann/Wilco Freund geführt worden. Nach dem Aus der beiden hatte der Sportliche Leiter Andre Koopmann interimsweise übernommen. Andreas Preßel hatte das Team dann zwar auf die Rückrunde vorbereitet, aber in keinem Pflichtspiel das Kommando inne. „Mir haben diese zwölf Wochen mit der Mannschaft sehr viel Spaß gemacht“, sagte Nils Goerdel. „Ich bin zudem froh, dass das Gros des Teams zusammenbleibt.“ Neben Max Jäger und Daniel Büchau, die kürzer treten (wir berichteten), gibt es jedoch zwei Abgänge. Yannik Funck und Nicolai Gräpler zieht es zum neuen Meister der Bremen-Liga, den Brinkumer SV. Funck lobte nach dem Spiel in Ritterhude vor allem die Arbeit des Trainers: „Nils ist stets vorweggegangen und hat alles für den Verein getan.“ In Ritterhude wollte Etelsen auch alles tun: Die Gäste gerieten aber schnell (6., 26.) in Rückstand. Der TSV bewies jedoch Moral und drehte die Partie durch die Tore von Bastian Reiners (41., 58.) und Rene Hinrichs (54.). Ritterhude antwortete aber mit dem schnellen 3:3 (60.) und markierte dann noch den späten Siegtreffer (90.+2). Der Etelser Abstieg stand zu diesem Zeitpunkt aber längst fest, weil Uelzen in Ottersberg triumphierte.