Vergangene Woche waren die Spieler des TSV Ottersberg immer einen Schritt schneller als der Gegner. Eine ähnliche Leistung von Martin Janot (rechts) und dessen Mitspielern ist wohl auch bei der Partie in Hambergen nötig. (Björn Hake)

Showdown in Hambergen – fünf Spieltage vor Schluss tritt der Tabellenführer TSV Ottersberg zum vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga beim ärgsten Verfolger FC Hambergen an (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr). Mit einem Auswärtssieg könnte die Mannschaft von Jan Fitschen auf vier Punkte davon ziehen und einen riesigen Schritt in Richtung Landesliga machen. Auch ein Unentschieden wäre bei noch drei ausstehenden Heimspielen Gold wert. Eine Niederlage darf sich der TSV jedoch unter keinen Umständen leisten, denn das Restprogramm des FCH ist vom Papier her relativ einfach. „Das kann man auf dem ersten Blick denken, aber es kann immer etwas passieren. Beide Mannschaften spielen zum Beispiel noch gegen Hülsen, woran Etelsen gescheitert ist. Zur Zeit haben wir aber nur Hambergen im Kopf“, betont Fitschen, der auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann. Besondere Vorsicht ist vor den Toptorjägern der Liga, Dennis Heineke und Finn-Niklas Klaus, geboten. Beide erzielten mit insgesamt 48 Toren mehr als die Hälfte aller Hamberger Treffer. „Auch für Standardsituationen haben sie gute Leute. Aber hinten bieten sie die eine oder andere Lücke an. Wir wollen unseren Spielstil durchdrücken“, sagt Fitschen und erinnert an die bittere 0:3-Hinspielniederlage: „Das war unser schlechtestes Saisonspiel, nun wollen wir es besser machen.“