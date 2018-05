Als Stephan van Freeden Etelsen mit 2:0 in Führung brachte war der Jubel riesig. Nach dem Abpfiff sah das Bild jedoch komplett anders aus. (Björn Hake)

Es war alles angerichtet für den TSV Etelsen. Sie führten am Pfingstmontag mit 4:1 im Heimspiel gegen den SV Emmendorf. Drei Minuten waren noch zu spielen. Was Anfang des Jahres noch undenkbar war, schien tatsächlich Realität zu werden. Der TSV war drauf und dran sich die Chance zu erarbeiten, um sich am kommenden Wochenende – wenn der letzte Spieltag in der Fußball-Landesliga ansteht – aus eigener Kraft retten zu können. Kein Wunder, dass die Etelser Fans gut gelaunt waren. Doch beim Schlusspfiff sah es ganz anders aus: Auf dem Spielfeld lagen und saßen enttäuschte Fußballer in weißen Trikots. Es waren die Etelser, die nicht fassen konnten, was in der Schlussphase passiert war. Sie hatten innerhalb von drei Minuten ihren Drei-Tore-Vorsprung verspielt. 4:4 (2:1) endete die Partie. Für die Etelser war das Pfingstfest somit ein ziemlich gebrauchtes. Denn bereits am Sonnabend hatte der TSV mit 1:6 (1:1) beim Tabellenzweiten MTV Treubund Lüneburg verloren.

Nach dem Drama vom Schlosspark steht fest, dass der TSV den Klassenerhalt nicht in der eigenen Hand hat. Für sie kommt es nun darauf an, dass es in der Partie zwischen dem TSV Ottersberg und dem SV Teutonia Uelzen keinen Sieger gibt. Trennen sich die beiden Teams unentschieden und gewinnt Etelsen am kommenden Sonnabend zeitgleich bei der TuSG Ritterhude, dann würden die Schlossparkkicker den Abstiegskampf doch noch erfolgreich beenden.

Jäger: "Darf nicht passieren."

Doch mit dem letzten Spieltag wollte sich am Montagnachmittag noch niemand beschäftigen. Viel zu präsent war das Erlebnis gegen Emmendorf. "Dass wir so eine Führung noch aus der Hand geben, darf uns einfach nicht passieren", sagte Maximilian Jäger. Etelsens Außenverteidiger war einer der ersten Akteure, der Worte über das Spiel fand. Für Jäger war es zudem kein normales Spiel. Es war sein vorerst letztes Heimspiel mit dem TSV Etelsen. Aufgrund von Knieproblemen wird er in der neuen Saison fürs Erste nicht zum Kader gehören.

Eventuell war es auch das vorerst letzte Landesliga-Heimspiel des gesamten Vereins. Dass sein Team die drei Punkte noch aus der Hand gegeben hat, wollte Nils Goerdel kaum glauben. Der Trainer benötigte nach dem Abpfiff einige Minuten, bis er etwas zu dem bitteren Ende sagen konnte. "Als wir mit 4:1 geführt haben, habe ich im Leben nicht damit gerechnet, dass wir nicht gewinnen", gab der Coach zu. "Für die Jungs tut es mir unendlich leid. Was hier passiert ist, ist in keinem Krimi darstellbar."

Das Remis gegen den SVE als unnötig einzustufen, wäre noch untertrieben. Die Gastgeber hatten den Gegner, der auf Rang drei steht, meist im Griff. Die 4:1-Führung war nur die logische Konsequenz. Das 1:0 markierte Nicolai Gräpler (20.). Vorausgegangen war eine sehenswerte Vorarbeit von Nico Kiesewetter. Elf Minuten später bereitete Kiesewetter auch das 2:0 vor. Torschütze war diesmal Stephan van Freeden. In der 34. Minute verkürzte Sönke Elbers.

Nach dem Seitenwechsel war der TSV das bestimmende Team und machte durch Rene Hinrichs (56.) und Gräpler (78.) auch die scheinbar entscheidenden Treffer. Als die 88. Minute anbrach, sollte das Drama seinen Lauf nehmen. Zunächst holte TSV-Keeper Cedric Dreyer Luca Schenk im Strafraum von den Beinen. Der Gefoulte verwandelte den Elfer selbst. Eine Minute später tauchten die Emmendorfer wieder im Strafraum auf. Dreyer schien dabei die Übersicht verloren zu haben. Er kam zwar aus seinem Kasten, ging jedoch nicht energisch zum Ball, der schließlich von Sönke Elbers über die Linie gedrückt wurde. Nun war die Verunsicherung beim TSV spürbar.

Und dann kam es tatsächlich so, wie es kommen musste: Die Schlossparkkicker schafften es nicht, den Ball zu klären, sodass Luca Schenk an der Strafraumgrenze zum Abschluss kam. Er traf das Leder perfekt – 4:4. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Timo Schöning noch die Chance, das 5:4 für Etelsen zu schießen. Der Ball flog über das Tor. Wenige Sekunden später sanken die Gastgeber zu Boden, geschockt von dem, was passiert war und mit dem Wissen, dass die Chance auf den Klassenerhalt nun ziemlich klein geworden ist.