Bezirksliga Lüneburg 3: VSK Osterholz-Scharmbeck und TSV Etelsen. Zwei Namen von Mannschaften, die lange Zeit in einem Atemzug mit dem TSV Ottersberg und dem FC Hambergen genannt wurden. Sie alle waren mal Titelaspiranten, nun sind es aber nur noch die beiden Letztgenannten. Die Partie am Sonntag zwischen dem VSK und den Schlossparkkickern ist das Duell der Abgehängten. Zunächst verabschiedeten sich die Osterholzer aus dem Meisterschaftsrennen, vor drei Spieltagen folgte Etelsen. „Für uns dürfte die Enttäuschung darüber noch größer als beim VSK gewesen sein“, vermutet Coach Nils Goerdel. Nun spiele der verpasste Aufstieg aber keine Rolle mehr, der Fokus ist längst auf die neue Saison gerichtet. Das heißt für die aktuelle: „Wir werden die Kräfte verteilen. Spieler wie Kevin Bähr, Simon Gloger und Bastian Reiners schlagen sich schon lange mit Blessuren rum. Wir werden sie – so gut es geht – schonen.“ Auch wenn der Blick auf die neue Saison gerichtet ist, für die ein Großteil des Kaders zugesagt hat, wollen die Schlossparkkicker die Partie in Osterholz keinesfalls abschenken.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Osterholz-S.