Sah keinen guten noch erfolgreichen Auftritt seiner Mannschaft: Dariusz Sztorc, Trainer des FSV Langwedel-Völkersen. (Güngör)

Langwedel. Glatt mit 0:4 (0:1) haben sich die Bezirksliga-Fußballer des FSV Langwedel-Völkersen dem SV Ippensen geschlagen geben müssen. Gegen bieder spielende Gäste erwischte das Team von Trainer Dariusz Sztorc auf eigenem Platz einen schwächeren Tag und unterlag am Ende verdient. Nach zuletzt zwei Heimsiegen in Folge hatte sich der FSV viel vorgenommen und wollte die kleine Serie bestätigen.

Doch schon in der zehnten Spielminute gab es den ersten kleinen Dämpfer, als Niclas Wolff den Ball nach einem Eckstoß volley nahm und unhaltbar zur Gäste-Führung traf. Die Platzherren erholten sich nicht wirklich vom Gegentreffer. Vieles blieb Stückwerk an diesem Tag, auch wenn die spielerische Überlegenheit sichtbar war. Zu oft fehlte es jedoch an der Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse. Für den zweiten Spielabschnitt hofften die FSV-Anhänger auf eine Wende. Doch schnell gab es die kalte Dusche in Form des 0:2 (53.). Dieser Treffer verlieh den Gästen natürlich weitere Sicherheit. Per Doppelschlag rund eine Viertelstunde vor dem Ende entschieden die Gäste die Partie dann endgültig. Nach dem Tor des hoch aufgeschossenen Sebastian Burfeind aus abseitsverdächtiger Position (74.) legte Jannik Klein nur 120 Sekunden später seinen zweiten Treffer des Tages zum Endstand nach.

Der SV Ippensen nutzte letztendlich jeden Langwedeler Fehler effektiv aus und verdiente sich dadurch den Auswärtssieg. „Wirklich überzeugend hat Ippensen nicht gespielt. Eigentlich haben sie nur mit langen Bällen agiert und auf unsere Fehler gelauert. Uns fehlte es vorne einfach an der Durchschlagskraft“, erklärte Langwedels Führungsspieler Emrah Tavan. Sein Team hat nun einige Tage länger als angenommen Zeit, die Niederlage aufzuarbeiten: Das für Ostermontag angesetzte Heimspiel gegen den TuS Bothel wurde kurzfristig verschoben. Am Donnerstag empfängt die Mannschaft von Dariusz Sztorc mit dem FSV Hesedorf/Nartum dann einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.