Auf zum Sieg: Tobias Meyer und Special One waren die Schnellsten am Sonntag im Großen Preis. (Michael Braunschädel)

Verden International gleich Morsumer Festspiele – so wäre es bei dem Reitturnier des Hannoveraner Verbandes beinahe gekommen. Denn allen drei Spring-Touren drückten Morsumer ihren Stempel auf, doch in zweien stand dann doch ein anderer ganz oben.

Die Morsumer Festspiele in der Mittleren Tour haben im Finale ihr Ende gefunden – zumindest für einen der beiden dominanten Reiter der beiden Qualifikationsprüfungen. Hilmar Meyer und Chloe Reid hatten sich auf dem ersten und zweiten Rang abgewechselt. In Prüfung eins gewann Reid vor Meyer, in Prüfung zwei war es umgekehrt. Im Finale war es dann wieder die US-Amerikanerin Chloe Reid, die mit der goldenen Schleife dekoriert wurde. Einzig Hilmar Meyer verhinderte die Fortsetzung der kompletten Morsumer Festspiele. Er handelte sich im Sattel von Catch the Dollar im ersten Umlauf einen Abwurf ein und war somit im Stechen zum Zuschauen verdammt. Im Sattel von Salto de Fee, dem Siegerpferd der zweiten Prüfung, saß Meyer aus Organisationsgründen nicht: „Ganz einfach, ich hatte für jedes meiner drei Pferde zwei Prüfungen geplant. Und Catch ist auch super gesprungen, der Fehler war meiner.“

Ein einziger Turnierfehler

Reid hingegen zeigte sich erneut auf Tnt Explosive und blieb fehlerfrei. Zudem war sie die Schnellste im Parcours. Ihre Zeit von 32,86 Sekunden wusste keiner zu unterbieten. Da Hilmar Meyer diesmal nicht folgen konnte, war der Platz frei für Tobias Meyer (Turnierfreunde Lohmar), der im Sattel von Corny Rang zwei vor Marco Kutscher und Charco behauptete. Und dieser Tobias Meyer machte noch deutlich mehr von sich reden.

Doch der Reihe nach: Eine weitere Parallele zum Ergebnis der ersten Prüfung der Mittleren Tour war Meredith Michaels-Beerbaum. Die Wahl-Thedinghauserin landete mit Lady Carambola Cor auf Rang fünf. Sie und ihr Ehemann Markus Beerbaum sind die Trainer von Chloe Reid, die seit Jahren im Sommer zu Gast bei den Beerbaums ist und in dieser Zeit ein Appartement in Morsum bezieht. Markus Beerbaum betonte, dass Chloe ihr hoffnungsvollstes Pferd in der Großen Tour reiten würde. Das hört auf den Namen Luis P. Doch ausgerechnet ihr einziger Fehler am gesamten Tunierwochenende unterlief der US-Amerikanerin im Stechen um den Großen Preis. Da auch Hilmar Meyer in der Großen Tour schnell weg vom Fenster war, lief Morsum Gefahr, nicht ganz oben in der Ergebnisliste aufzutauchen. Beinahe wäre dies aber noch verhindert worden. Denn Hilmar Meyers Bereiterin Alexa Stais lieferte zusammen mit Quintano einen fulminanten, fehlerfreien und zudem schnellen Ritt. Dieser beförderte sie zunächst auf Platz eins, womit sie Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Sandra Auffarth auf den Silberrang verwies. Stais und Quintano benötigten 37,18 Sekunden für den Stech-Parcours. Die Ganderkeseeerin Sandra Auffarth hatte im Sattel ihres Derby-Pferdes Nupafeed’s La Vista für alle Hindernisse einen Hauch länger gebraucht – 37,23 Sekunden.

Kein weiterer Heimsieg

Doch bei dieser Konstellation blieb es nicht. Tobias Meyer folgte noch und ritt auf dem zwölfjährigen Hannoveraner Hengst Special One (Stakkato x Escudo) famos. Mit seiner Zeit von 36,27 unterbot er die der beiden Amazonen nochmals relativ deutlich und verwies sie auf den Silber- respektive Bronzerang. Damit machte er auch einen Sieg eines Lokalmatadors beim Großen Preis von Verden zunichte. Ein schlechtes Gewissen hatte Meyer diesbezüglich nicht. „Nein, jeder reitet für sich. Und ich bin froh, dass es so gut für mich und meine Pferde lief“, sagte der Sieger und grinste über beide Ohren.

Doch damit nicht genug von Tobias Meyer. Der Triumph im Großen Preis war nur die Spitze seiner Erfolgsgeschichte in Verden. Auch im Finale der Youngster Tour grüßte er auf dem Podest von ganz oben. Und erneut hatte Meyer, diesmal im Sattel sitzend, eine Lokalmatadorin geschlagen. Wieder war es Alexa Stais, die diesmal auf Dynamit Nobel Kw Platz genommen hatte. Die Südafrikanerin landete auf Rang vier. „Insgesamt habe ich sieben Springen in Verden gewonnen. Das war ein perfektes Wochenende“, resümierte Tobias Meyer und machte sich auf zur Siegerehrung. Demnach verwandelte er auch die Morsumer Festspiele in seine eigenen.