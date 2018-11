Sorgte für Erleichterung beim MTV: Riedes Constantin Borchers (blaues Trikot) erzielte das 0:3 sowie das 0:4 in Bothel. (Hake)

Bothel. Der Start in den November ist dem MTV Riede geglückt. Konnte der Fußball-Bezirksligist im Oktober lediglich ein Remis bei vier Niederlagen verbuchen, glückte dem MTV nun direkt der erste Sieg. Mit 4:1 gewann die Truppe von Interimscoach Nils Krüger beim Schlusslicht TuS Bothel. Dabei hatten sich die Gäste in Halbzeit eins noch schwergetan mit dem Toreschießen – 0:0.

„Die Tore wollten einfach nicht fallen. Aber die erste Hälfte hätte auch andersherum laufen können, denn Bothel hatte ebenfalls zwei Hochkaräter“, schilderte Nils Krüger. Dennoch verzeichnete er mit seinem MTV ein leichtes Chancenplus in den ersten 45 Minuten. Zudem hätten seine Mannen, betonte Krüger, die reifere Mannschaft gebildet. „Wir wollten Fußball spielen. Bothel ist viel über lange Bälle gekommen, die sie per Kopf weitergeleitet haben.“ Zum Erfolg führte aber zunächst keine der spielerischen Varianten.

Eine Standardsituation sollte das dann in Hälfte zwei ändern. Nach Freistoß markierte Hendrik Meyer per Kopf das 1:0 für die Gäste (57.). Nun war der Bann gebrochen und Riede drängte auf den zweiten Treffer. Dieser fiel per Elfmeter durch Torben Meyer nach Foul an Dennis Klätke (60.). Ein leichtes Aufatmen war beim MTV zu vernehmen, das große folgte in der 74. Minute. Constantin Borchers setzte zum Solo an, spielte drei Widersacher aus und führte die Vorentscheidung herbei. Zudem war er auch noch in Minute 83 per Kopf für das 4:0 des MTV zuständig.

Ein Ärgernis hatte Nils Krüger aber noch auf seinem Zettel stehen: das Botheler Ehrentor in der Nachspielzeit: „Das war einfach unnötig.“ Nichtsdestotrotz war der Coach zufrieden: „Der November hat schon mal gut begonnen.“