Johann Heimsoth bleibt auch nach seiner Tätigkeit als erster Vorsitzender beim TSV Brunsbrock als Jugendtrainer aktiv. (Jonas Kako)

Kirchlinteln. Er war das Herzstück des TSV Brunsbrock und setzte sich mehr als ein Vierteljahrhundert mit großer Leidenschaft für seinen Heimatverein ein. Doch nun ist Schluss – Johann Heimsoth hat am 31. März diesen Jahres das Amt als erster Vorsitzender an seinen Nachfolger Jörg von Ahsen abgegeben. „Jetzt ist auch mal gut. Vor zwei Jahren habe ich dem Verein mitgeteilt, dass es meine letzte Amtsperiode sein wird. Das hatte ich zwar schon öfters gesagt, doch nun habe ich es durchgezogen“, betont der 69-Jährige.

Die Erfolgsgeschichte nahm am 1. Juli 1980 ihren Lauf, als der Vater von zwei Kindern und Opa vier Enkeln beim TSV eingetreten war. Zwei Jahre später stieg er zügig auf und wurde Schriftführer, Spielausschussobmann und Schiedsrichterobmann. Kurze Zeit später hatte er zudem die Ämter des Sozial- und Pressewartes inne. Als großer Fan des weißen Sports war es für ihn 1984 dann fast selbstverständlich, auch die Spartenleitung Tennis zu übernehmen. In der stellte er 1988 etwas ganz Besonders für den Verein auf die Beine: Mit 20 bis 30 weiteren Vereinsmitgliedern fuhr Heimsoth nach Hildesheim, um eine dort nicht mehr benötigte Tennishalle abzuholen. Nach drei Tagen harter Arbeit und zwei Übernachtungen in mehreren Wohnwagen hatte es die fleißige Crew tatsächlich geschafft, die Halle eigenständig abzubauen und sie sicher gen Heimat zu transportieren. „Das war schon der Hammer und eine echte Meisterleistung“, erinnert sich Heimsoth und ergänzt: „Der Aufbau dauerte ungefähr ein Vierteljahr, weil wir das Dach erneuert haben.“

Vier Jahre nach diesem Coup folgte zum Start seiner 26-jährigen Amtszeit als erster Vereinsvorsitzender der Tiefpunkt: Zwei junge TSV-Fußballer waren auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. „Der Fahrer hatte nach einer Wespe geschlagen und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein Kind starb sofort, das andere 14 Tage später im Krankenhaus. Das war damals nicht einfach“, erinnert sich Heimsoth an diese schwierige Zeit. Doch das Vereinsleben musste trotz dieser Tragödie irgendwie weitergehen.

Heimsoth bemühte sich um Zuschüsse beim Landkreis, bei der Gemeinde sowie bei den Landessportverbänden. Sein Einsatz wurde belohnt und weitere Bau-Projekte konnten in die Tat umsetzt werden. Wie zum Beispiel der Bau des dritten Tennisplatzes (1993), der Bau des vierten Sportplatzes (1995), der Erweiterungsbau des Vereinsheims (2007) oder die Erneuerung der Beleuchtungsanlage der Tennishalle (2018). Insgesamt investierte der TSV unter der Regie des 69-Jährigen mehr als 750 000 Euro in Bauprojekte. „Ohne die Unterstützung meiner insgesamt 41 Vorstandskollegen wäre dies nicht möglich gewesen“, lobt Heimsoth, der sich einen Wunsch nicht erfüllte – den Bau eines Kunstrasenplatzes. „Der kostet 500 000 Euro, das können wir uns im Gegensatz zu Oyten und Verden nicht leisten“, erklärt er.

Nun soll für den klammen Verein vorerst Baustopp herrschen. 2025 könnte laut Heimsoth wohl wieder gebaut werden, dann an einem neuen Soccerfeld. „Wir waren finanziell immer hart an der Kante, weil wir so viel geschaffen haben. Jetzt wollen wir aber nicht mehr in Steine, sondern in Beine investieren“, betont der frühere Personalratsvorsitzender des Landkreises Verden und erhofft sich in der Zukunft insbesondere für die erste Fußballmannschaft des TSV mehr Erfolg.

Das Team kämpft aktuell in der Kreisliga gegen den Abstieg. „Wir haben eine clevere Mannschaft mit vielen Studenten, die aber nie Zeit haben“, sagt Heimsoth und fügt hinzu: „Wir waren über die ganzen Jahre eine Fahrstuhlmannschaft“. Ein Zustand, den sich der bis vor drei Jahren noch selbst aktive Fußballer anders vorgestellt hat. „Ich habe immer wieder gepredigt, dass wir auf Bezirksebene spielen müssen, doch das haben wir nie konstant geschafft“, räumt er das einzig verfehlte Ziel in seiner Laufbahn ein und findet eine Erklärung: „Leider haben uns die großen Vereine aus Walsrode, Ottersberg und Verden immer wieder unsere Talente abgeworben. Der Verein muss jetzt einfach schauen, dass er einen guten Unterbau bekommt und auch wieder mehr für die Frauen tut.“

Heimsoth hat zwar sein Amt abgegeben, den Klub verlässt er aber nicht: Er bleibt Trainer der U11. Komplett loslassen kann er doch nicht. „Die Jungs sind in einem tollen Alter und ich bin dankbar, die Aufgabe in Zukunft weiter ausüben zu können“, sagt der gebürtige Wahneberger. In der Mannschaft kickt auch sein Enkelkind Peer, der von seinem Großvater keine Extrawünsche erwarten kann. „Natürlich möchte er Tore schießen und vorne spielen, aber wir haben ein richtiges Sturmtalent in der Spitze, sodass er in der Abwehr ran muss“, sagt Heimsoth. Außerdem möchte er weiterhin vor Beginn der Sommersaison die Linien der Tennisplätze streuen. Für Heimsoth bleibt der TSV eben eine Herzensangelegenheit.