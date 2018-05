Tobias Naumann. (Björn Hake)

Achim. Einfach ist es für die SG Achim/Baden in den vergangenen Monaten nicht immer gewesen. Lange Zeit mussten die Handballer von der Weser sogar befürchten, dass sie in den Abstiegskampf der Oberliga Nordsee rutschen. Doch die Spielgemeinschaft hat die Klasse dann doch vorzeitig gesichert – mit viel Einsatz und Leidenschaft. Und somit steht für die Sieben um SG-Trainer Tobias Naumann am Sonnabend ein ruhiges und entspanntes Saisonfinale auf dem Programm. Zum Abschluss der Spielzeit 2017/2018 empfangen die Achimer in der Gymnasiumhalle (Anpfiff um 19.30 Uhr) den neuen Meister SG VTB/Altjührden.

Wenn Tobias Naumann die Saison kurz vor ihrem Ende noch einmal Revue passieren lässt, fällt ihm sofort ein Fazit ein: „Am Ende muss man sagen, dass es für uns durchwachsen gelaufen ist“, analysiert der Trainer. Mehrere Dinge hätten dazu geführt, dass für die SG Achim/Baden in dieser Spielzeit das Mittelfeld der Tabelle das Zuhause gewesen ist. Der monatelange Ausfall von Dennis Summa sowie diverse Verletzungen anderer Spieler hätten dafür gesorgt, dass der Weg zu den Topteams in diesem Jahr versperrt war. „Darüber hinaus hatten wir auch zu Jahresbeginn einige unglückliche und knappe Niederlagen dabei“, erinnert sich Naumann. „Dass wir jetzt im Mittelfeld der Tabelle landen, war dann irgendwie das Optimum und geht deshalb am Ende auch so in Ordnung.“ Nun finde eine Saison ihr Ende, die sehr viel Kraft gekostet habe, findet Naumann: „Es war ein hartes Stück Arbeit, damit wir die Klasse dann doch recht sicher gehalten haben. Daher sind wir auch stolz auf das, was wir erreicht haben.“ Der Coach geht davon aus, dass es in der Spielzeit 2018/2019 für sein Team nicht einfacher werde. Denn mit dem ATSV Habenhausen und dem VfL Fredenbeck kommen ganz sicher zwei starke Teams von oben in die Oberliga. Und es könnte noch eine dritte folgen, wenn der OHV Aurich den Klassenerhalt in der 3. West verpasst, worauf vieles hindeutet.

Die neue Saison könnte indes eine besondere werden. Denn derzeit wird über eine Ligareform zur Saison 2019/2020 nachgedacht. „Es gibt die Idee, dass aus den besten Mannschaften der Oberliga Niedersachsen und Oberliga Nordsee eine neue Regionalliga gegründet wird“, erklärt Tobias Naumann. Ob es wirklich zu dieser Reform kommt, ist allerdings noch offen. Über eine mögliche Regionalliga muss noch abgestimmt werden.

Doch zuvor steht das Saisonfinale gegen den neuen Meister an. „Dass im letzten Spiel der neue Titelträger kommt, dürfte auch für unsere Zuschauer noch einmal interessant werden“, findet Naumann. „Für beide Mannschaften geht es in dieser Begegnung zwar um nichts mehr, aber ich hoffe, das tut der Qualität des Spiels keinen Abbruch.“ Der SG-Coach verfolgt das klare Ziel, gegen Altjührden zu gewinnen. „Denn es gibt einem natürlich ein besseres Gefühl, eine Saison mit einem Sieg zu beenden.“

Nach der Partie wollen die Spieler der SG Achim/Baden mit ihren Fans den Abschluss der Saison feiern. Aus diesem Grund werde es auch Freigetränke geben, kündigt der Trainer an.