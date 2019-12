Oyten. Groß ärgern wollten sich die Herren 60 des TC Oyten über ihre abschließende 1:5-Heimiederlage in der Tennis-Oberliga gegen den TV Springe nicht mehr. „Wir sind einfach nur froh, dass diese Horrorsaison jetzt vorbei ist. Wir haben versucht, es mit Humor zu nehmen, aber das ist bei den deprimierenden Ergebnissen nicht immer ganz einfach gewesen. Rückblickend ist klar, dass die Liga eine Nummer zu groß für uns war, auch wenn die Gegner immer nett waren und die Spiele als solche auch Spaß gemacht haben", lautete das Fazit von Oytens Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute.

Der Kapitän hatte im letzten Einzel der Saison noch einmal einen dicken Brocken vor der Brust. Gegen einen der stärksten Spieler der Oberliga hatte Schmidt-Klute nichts zu bestellen. Ähnlich erging es Rainer Bahrenburg, der den Beginn seines Matches ausgeglichen gestaltete, seinen Gegner dann aber ziehen lassen musste. „Rainer ist technisch unser bester Spieler, hat aber aus gesundheitlichen Gründen läuferisch Probleme. Eigentlich sollte er in erster Linie im Doppel zum Einsatz kommen. Aufgrund unserer Verletzungssorgen musste er nun doch jede Woche auch im Einzel ran", erklärte Schmidt-Klute. An Position drei spielend schnupperte Herbert Martens am Sieg, finalisierte letztendlich aber zu wenige Punkte. Für großen Jubel sorgte Wilfried Lütjen: Im Duell der Ersatzspieler setzte sich Lütjen sicher durch und holte den ersten Punktgewinn für sein Team. In den Doppeln war dann gar noch etwas mehr drin. Doch nach der 1:6, 5:7-Niederlage von Rainer Bahrenburg und Herbert Martens mussten sich zum Abschluss auch Hartmut Schmidt-Klute und Wilfried Lütjen denkbar knapp mit 7:10 im dritten Satz geschlagen geben.

TC Oyten – TV Springe 1:5

Schmidt-Klute – Mahnke 1:6, 1:6; Bahrenburg – Retzlaff 3:6, 1:6; Martens – Lasser 5:7, 6:7; Lütjen – Haverkamp 6:3, 6:4; Schmidt-Klute/Lütjen – Retzlaff/Lasser 7:5, 0:6, 7:10; Bahrenburg/Martens – Mahnke/Haverkamp 1:6, 5:7 FK