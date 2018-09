Robin Twietmeyer (links) und der TSV Etelsen II mussten sich ohne reelle Chance der Reserve des TB Uphusen um David Airich beugen. (Björn Hake)

Der FC Verden 04 II ist die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga los. Das Team von Oliver Rozehnal unterlag Thedinghausen, während Fischerhude-Quelkhorn einen Sieg gegen Schlusslicht Brunsbrock feierte und nun aufgrund der besseren Tordifferenz Spitzenreiter ist. Keine Chance hatte Dauelsen beim Tabellendritten Hönisch. Nur noch Mittelmaß ist Achim nach seiner Heimpleite gegen Langwedel-Völkersen. Lohberg und Uesen trennten sich unentschieden.

FC Verden 04 II - TSV Thedinghausen 1:3 (1:1): „Unsere Serie musste ja mal reißen“, stellte Oliver Rozehnal nach der ersten Saisonniederlage fest. Die Pleite gegen Thedinghausen tat aber nicht not, denn der FCV stellte die spielerisch bessere Elf mit der Mehrzahl an Torgelegenheiten. Besonders in der ersten halben Stunde drückten die Gastgeber der Partie ihren Stempel auf. Die zahlreichen Möglichkeiten wurden aber nicht genutzt, sodass es plötzlich 0:1 stand. Jan-Dirk Ölfke hatte einen Strafstoß verwandelt (15.). Kurz vor der Pause gelang Stefan Twietmeyer aber doch noch ein Tor, indem er direkt per Freistoß zum 1:1 traf (40.). In Durchgang zwei war Verden zunächst wieder überlegen, hätte auch durch Twietmeyer in Führung gehen können. Doch Thedinghausens Keeper Simon Thürnagel ließ keinen weiteren Treffer zu. Besser machte es das Team von Jens Stührmann. Pascal Brauer (55.) und Torben Lange (66.) nutzten die Chancen und schossen den 3:1-Sieg heraus. „Leider fehlte uns heute Achmet Turgay in der Offensive“, beklagte Rozehnal den Ausfall seines Goalgetters.

TSV Etelsen II - TB Uphusen II 0:2 (0:1): Keine reelle Chance hatte Aufsteiger Etelsen II gegen eine spielerisch enorm starke Uphuser Reserve. „Der TBU gehört zu den technisch versiertesten Teams der Liga“, lobte Cord Clausen. Etelsens Coach hatte daher auf eine dicht gestaffelte Abwehr gesetzt, die dem TBU auch lange Zeit keine Lücke ließ. Erst als den Schlossparkkickern im Aufbauspiel ein Fehler unterlief, nutzte Sönke Peno den Lapsus zum 0:1 (36.). Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Im Anschluss eines Konters markierte Leon Krämer den Treffer zum 0:2. Mirko Haase besaß Uphusens beste Chance, ließ sie aber nach einer Stunde aus.

TSV Achim - FSV Langwedel-Völkersen II 2:4 (1:2): Den Erfolg hat der FSV allen voran Ole Richter zu verdanken. Der Torjäger markierte in Achim drei Treffer und legte damit den Grundstein zum Sieg. Patrick Spitzer war nach der Niederlage sehr enttäuscht. „Wir haben mal wieder tolle Geschenke verteilt und uns um den Lohn der Arbeit gebracht“, sagte Achims Co-Trainer. Timo Engberts schoss das 0:1 (10.). Für Achim glich Aykut Kaldirici nach einer halben Stunde aus. Die 2:1-Führung des FSV ging auf das Konto von Richter (45.). Der Gastgeber kam mit viel Schwung aus der Kabine und schoss im Anschluss einer Ecke durch Reza Movafaghi das 2:2. Eine Unachtsamkeit in Achims Defensive bestrafte Richter mit dem 2:3 (80.) und schoss zwei Minuten vor Schluss auch das 2:4. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Platzherren bereits „Alles oder Nichts“.

TSV Lohberg - TSV Uesen 1:1 (1:0): Uesen stellte die spielerisch bessere Elf in Lohberg. Dennoch besaß der Gast nur wenige Chancen, weil die Gastgeber mit sehr viel Ehrgeiz in die Zweikämpfe gingen und um jeden Ball kämpften. Steffen Lühning schoss das 1:0 aus der Distanz (27.). Nach einer Stunde markierte Bastian Aucamp für Uesen das 1:1. „Torben Nodorp im Tor und Marvin Wennhold in der Abwehr waren unsere besten Spieler“, lobte Lohbergs Betreuer Günter Niepenberg. In der Schlussphase sah der Lohberger Christoph Gerdes wegen wiederholten Fouls die Ampelkarte.

SV Hönisch - TSV Dauelsen 9:0 (5:0): Die Tormaschinerie des SVH zeigte ihre Qualitäten gegen Dauelsen eindrucksvoll. Allerdings gab SVH-Coach Ricardo Seidel an, dass sein Team noch längst nicht alle Chancen nutzte. Gleich viermal trugen sich Tobias Rolf und Moritz Ackermann in die Torjägerliste ein. Zudem markierte Wladislaw Legostaev für die Platzherren ein Tor. Dauelsen feuerte nicht einen Schuss auf den Kasten von Keeper Fabian Borchers ab. „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute überlegen“, resümierte Seidel.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Brunsbrock 5:0 (2:0): Im Eiltempo hat Fischerhude die Hürde Brunsbrock übersprungen und sich die Tabellenführung erobert. „Unsere Elf hat eine überzeugende Leistung gezeigt. Wir waren unserem Gegner in allen Belangen überlegen und hätten noch mehr Treffer erzielen können“, sagte Fischerhudes zufriedener Coach Yannik Becker. Die Tore für den neuen Tabellenführer schossen Hennig Wichmann (15.) und Kilian Grimm (44.) vor der Pause, sowie Kai Gätjen (56.) und Malte Nord (65./80.) nach dem Seitenwechsel.

TSV Dörverden - TV Oyten II 5:3 (0:1): Die erste Halbzeit war umkämpft. Beide Teams besaßen gute Chancen. Der TVO nutzte eine davon und ging durch Mario Sonntag in Führung (18.). Emmanuel Nunu glich fünf Minuten nach der Halbzeit aus spitzem Winkel zum 1:1 aus. Nils Deke auf Zuspiel von Bjarne Halbfas (57.), Nunu mit seinem zweiten Tor (66.), sowie Spielertrainer Nils Pohlner (70.) und Bastian Deke (85.) schossen die 5:1-Führung der Dörverdener heraus, ehe die Mannschaft schludrig wurde. In der Schlussphase kam der nie aufgebende TVO II durch die Treffer von Dennis Mahler (89.) und Sonntag (90.) auf 3:5 heran.