Andreas Preßel und der TSV Etelsen: Diese Liaison ist bereits wieder beendet bevor sie angefangen hat. (Christian Kosak)

In der Regel trennen sich Fußballvereine von den Trainern ihrer Mannschaften aufgrund andauernder sportlicher Erfolglosigkeit. Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Und der Landesligist TSV Etelsen hat mit seiner jetzigen Trainerentlassung definitiv für eine Ausnahme gesorgt. Andreas Preßel ist nicht mehr Coach der Schlossparkkicker. Das Novum dabei: Preßel kam im November vergangenen Jahres und hat bis zu seiner jetzigen Entlassung nicht ein einziges Pflichtspiel des TSV Etelsen als Trainer an der Seitenlinie begleitet.

"So genau will ich auf die Gründe nicht eingehen, das ist eine Geschichte zwischen Andreas, der Mannschaft und dem Verein. Letztendlich hat es einfach nicht gepasst. Als wir das analysiert haben, wurde deutlich, dass Andreas der gleichen Ansicht war. Er hat das wie ein echter Sportsmann aufgenommen und gesagt, dass der Verein an erster Stelle stehe", erzählt Andre Koopmann, Sportlicher Leiter des TSV Etelsen.

Kurios, denn mit den Vorgängern von Andreas Preßel war es genau andersherum. Dennis Offermann war zusammen mit Wilco Freund zu Saisonbeginn für die Schlossparkkickr verantwortlich. "Mit Dennis und Wilco hat das zu 100 Prozent gepasst, aber sportlich halt nicht", betont Koopmann. Im Oktober zogen die Verantwortlichen des TSV dann die Reißleine, da das Team mit Abstand das Tabellenende zierte. Fortan übernahm interimsweise Andre Koopmann, ehe Preßel im November als neuer Coach vorgestellt wurde. Die Hoffnung auf den berühmten Trainereffekt keimte im Schlosspark auf. "Doch der Effekt ist verpufft", stellt auch Andreas Preßel selbst fest und benennt dies auch als einen der Gründe für seinen Abschied aus Etelsen.

Höhere Gewalt

Die Witterung machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung – keine Spiele, kaum Training. "Es gab keinen Stress oder so, mit keinem, nicht mit der Mannschaft, nicht mit dem Verein. Wir kamen einfach nicht in den Rhythmus. Richtiges Training auf dem Platz konnte man an drei Händen abzählen. Es fehlte einfach das gemeinsame Trainieren in der Woche und das folgende Spiel am Wochenende", erklärt Preßel.

Des Weiteren sei die Zukunftsfrage auf den Tisch gekommen: Wie soll es in der Saison 2018/2019 weitergehen? Und keine der beiden Seiten konnte diese Frage beantworten, weder Preßel noch der der Verein. Preßel musste immer einen weiten Weg von Axstedt nach Etelsen zurücklegen. Ein Punkt, der in seinen Überlegungen eine Rolle spielte. Zudem hatten beide Seiten ja keine sportlichen Anhaltspunkte, an denen sie sich festhalten konnten. "Ich bin niemandem böse, es ist einfach für alle blöde und unglücklich gelaufen. Alle haben sich das anders vorgestellt, ich natürlich auch", betont Preßel.

Wie es für den Coach nun weitergeht, dass weiß er selbst noch nicht genau: "Momentan gibt es keine Pläne, ich nehme erst mal etwas Abstand. Das wollte ich ja eigentlich schon vorher. Ich werde dann einfach gucken, was kommt." Gucken, was kommt – das gilt auch für den Verein. Denn ein neuer Trainer muss her. Wie schnell allerdings ein neuer Coach vorgestellt wird, das steht noch in den Sternen. "Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, jetzt einen neuen Trainer zu holen, wenn man überhaupt einen findet. Die wollen ja eigentlich auch eine vernünftige Vorbereitung mit der Mannschaft haben. Wir haben auf jeden Fall niemanden in der Hinterhand, wir haben noch mit keinem telefoniert oder uns getroffen", stellt Koopmann klar.

Zunächst übernimmt Nils Goerdel, Manager der Landesligatruppe, als Interimscoach. "Ich hoffe, jetzt geht noch mal ein Ruck durch die Mannschaft," wünscht sich Koopmann. Der berühmte Trainereffekt soll nun im Schlosspark seine Wirkung zeigen, der letzte verpuffte ja wirkungslos.