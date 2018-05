Dennis Summa traf gegen sein künftiges Team zweimal. (Björn Hake)

Achim. Direkt nach dem Abpfiff wollte Tobias Naumann kurz alleine sein. In seinem Gesicht war eine Mischung aus Leere und Ärger zu erkennen. Wer es nicht besser wusste, der hätte denken können, die SG Achim/Baden habe in der Oberliga Nordsee gerade wesentlich mehr verloren als nur das letzte Saisonspiel gegen die SG VTB/Altjührden. Nachdem sich Achims Trainer aber gesammelt hatte, schaute er wieder glücklicher drein. Es waren eben doch nur die zwei Punkte, die sein Team beim 27:30 (16:13) gegen den Meister verloren hatte.

Doch warum dann der Ärger des Coaches? Seine Mannschaft lieferte gegen den Favoriten bis zur 48. Minute ein starkes Handballspiel ab. Alles deutete darauf hin, dass die SG Achim/Baden ihre durchwachsene Saison mit einem Erfolg beenden würde. Schließlich lagen die Gastgeber zwölf Minuten vor dem Abpfiff mit 27:22 in Führung.

Der scheinbar komfortable Vorsprung sollte aber nicht reichen. In den finalen zwölf Minuten der Saison 2017/2018 wollte der SG Achim/Baden plötzlich nichts mehr gelingen. In der Deckung fehlte der Zugriff, in der Offensive wurde schwach abgeschlossen, wenn der Ball nicht vorher schon vertändelt wurde. Der neue Oberliga-Meister nutzte die Gelegenheit, das Spiel noch zu drehen. Fünf Minuten vor der Schlusssirene stellten die Gäste den Ausgleich (27:27) her und trafen anschließend drei weitere Male.

Naumann ist stolz auf sein Team

„Diese Niederlage war einfach unnötig“, ärgerte sich Tobias Naumann. „Es ist ein bisschen schade, so aus der Saison zu gehen. Aber andererseits ist es auch keine Schande, gegen den Meister zu verlieren. Daher bin ich auch stolz auf die Jungs. Wir können alle erhobenen Hauptes aus der Halle gehen.“ Über weite Strecken habe sein Team die Leistung gezeigt, die er sehen wollte. Die Achimer zeigten in der Tat, welch großes Potenzial in ihnen steckt – nur in den letzten zwölf Minuten nicht.

Das Ende des finalen Spiels passte allerdings auch zum gesamten Saisonverlauf der SG. In den vergangenen Monaten, in denen die Naumann-Sieben immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, zeigten sie immer wieder starke Leistungen, jedoch auch immer wieder schwächere. Und somit ist es wenig verwunderlich, dass die Achimer die Spielzeit im Mittelfeld der Tabelle abschließen. Auf Tabellenplatz acht wird der Klub von der Weser geführt.

Mit dem Abpfiff der Partie endete nicht nur die Saison für die Mannschaft. Für vier Spieler der SG Achim/Baden hieß es auch, Abschied zu nehmen. Jan Mühlbrandt steht aus beruflichen Gründen nur noch zur Verfügung, wenn sich in Zukunft wieder Personalnot bei der SG breitmacht. Zudem ziehen sich Sören Meier und Arne Zschorlich in die zweite Mannschaft zurück, die am Freitag den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht hat.

Dennis Summa verlässt dagegen den Verein. Er trägt künftig das Trikot des neuen Oberliga-Meisters. SG-Teammanager Cord Katz sagte dem künftigen Vareler, dass er die Zeit mit Summa im Team genossen habe. „Du hast immer gesagt, dass du gerne in der 3. Liga spielen möchtest, leider konnten wir dir diesen Weg nicht bereiten“, sagte Katz. Für Summa ging die Saison nach seiner langen Verletzungspause zumindest mit einem Einsatz in der Gymnasiumhalle zu Ende. „Zum Abschied war es schön, zu spielen und zwei Tore zu werfen“, meinte er.