Verursachte den Elfmeter, der zum 1:2 führte: Ottersbergs Leonard Belba. (Björn Hake)

2018 Rotenburger SV, 2019 TuS Harsfeld – diese beiden Mannschaften sind dafür verantwortlich, dass der TSV Ottersberg nicht über das Achtelfinale im Fußball-Bezirkspokal hinaus gekommen ist. In diesem Jahr unterlagen die Wümmekicker dem Klassenkonkurrenten aus Harsefeld mit 1:2 (0:1).

Und im Endeffekt sei diese Pleite eine verdiente gewesen, gestand Ottersbergs Coach Jan Fitschen. Zurückzuführen ist sein Urteil insbesondere auf die erste Halbzeit in Harsfeld. „Wir haben es einer guten Truppe einfach zu leicht gemacht. Das war läuferisch zu schwach und daher sind wir viel hinterhergelaufen“, schilderte Fitschen. Im Ergebnis spiegelte sich das erstmals nach 27 Minute wider. Ottersberg kam auf der Außenbahn zu spät und konnte die folgende Flanke ebenso wenig verhindern, wie den Kopfball von Harsefelds Dennis Osuch zum 1:0. In Halbzeit gab Fitschens Truppe aber ein anderes Bild ab. „Da waren wir mutiger und haben früher angegriffen.“ Dadurch habe man sich das 1:1 im Nachhinein verdient. Zuständig dafür war nach Kombination über außen und Flanke von Martin Janot Egzon Prcani per Kopf (47.). Doch lange währte die Freude nicht. Bereits in Minute 54 verwandelte Stefan Forthaus einen Elfmeter der Kategorie „kann man geben, muss man aber nicht“ (Fitschen). Patrick Küsel hatte über den Ball getreten und Leonard Belba versuchte, dies auszumerzen, für den Unparteiischen aber in regelwidriger Manier. Ottersberg drängte zwar noch auf den Ausgleich, vergab aber zwei gute Chancen und muss damit die Pokal-Segel streichen. „Das war aufschlussreich. Wir haben gesehen, dass wir jede Woche gefordert sein werden, es gibt keine leichten Spiele mehr“, blickte Fitschen bereits vor auf den Landesliga-Saisonstart.