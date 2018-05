Kevin Artmann hat sich beim TB Uphusen schnell zum Leistungsträger entwickelt. Am Klassenerhalt hat der Mittelfeldmann großen Anteil. (Björn Hake)

Uphusen. Es wurde viel gelacht, gescherzt und auch fotografiert. Solche Bilder spielen sich im Normalfall nicht auf einer Auswechselbank eines Fußballteams ab. Beim TB Uphusen gab es sie am Mittwochabend während ersten Halbzeit gegen den Heeslinger SC jedoch zu sehen. Denn vier Tage vor der Begegnung gegen den HSC, die 2:2 endete (wir berichteten), hatten die Uphuser bereits ihr großes Ziel erreicht: den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen. Daher war es kein Wunder, dass sich während der Partie gegen Heeslingen eine gewisse Lockerheit auf der Bank breitgemacht hatte.

Ein Spieler des TBU machte bei der Scherzerei aber nicht mit: Kevin Artmann, der im Winter vom Regionalligisten BSV Rehden in den Achimer Westen wechselte, stand gegen Heeslingen eine Halbzeit auf dem Feld. Die Uphuser Verantwortlichen haben es auch dem 32-Jährigen, der einst auf der Schwelle zum Profitum stand, zu verdanken, dass der Klub auch in der Saison 2018/2019 in der Oberliga Niedersachsen spielen wird.

Artmann ist sich im Klaren darüber, dass er und seine Mannschaft, die im Winter quasi neu zusammengestellt wurde, etwas Großes erreicht haben. "Den Klassenerhalt zu schaffen, ist schon eine Mammutaufgabe gewesen", sagte Artmann im Gespräch mit unserer Zeitung. "Wir sind schließlich mit nur zwölf Punkten ins neue Jahr gestartet. Ich denke, es hat nicht jeder damit gerechnet, dass wir zwei Spieltage vor dem Saisonende nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Wahrscheinlich hat sich der eine oder andere sogar gefragt, ob wir den Klassenerhalt überhaupt schaffen."

Durch den souveränen 3:0-Heimsieg gegen SSV Vorsfelde am vergangenen Sonnabend war der Existenzkampf für den TB Uphusen jedoch gewonnen. Die Fußballer vom Arenkamp durften mit einem etwas anderen Gefühl ins Heimspiel gegen die von Hans-Jürgen Bargfrede trainierten Gäste gehen. Der ganze große Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, war diesmal nicht beim TB Uphusen vorhanden. Jener Druck hatte das Team seit dem Ende der Winterpause stets begleitet.

"Es war grundsätzlich ein gutes Gefühl gegen Heeslingen zu spielen und dabei zu wissen, dass wir den Ligaverbleib sportlich geschafft haben", meinte Artmann, der sich die zweite Halbzeit gegen die Bargfrede-Elf von der Seitenlinie aus anschaute. Während der ersten Halbzeit hat er seine Klasse aber einmal mehr unter Beweis gestellt. Er schlug eine Ecke punktgenau auf den Schädel von David Airich, der den Ball in der 42. Minute über die Linie wuchtete. In der Schlussphase ging es in Uphusen noch einmal heiß her: Heeslingen ging mit zwei Toren kurz vor dem Abpfiff mit 2:1 in Führung, Airich stellte mit seinem zweiten Treffer den 2:2-Endstand her.

Trotz des am Ende glücklichen Punktgewinns – wobei es die Uphuser vor allem zu Beginn des zweiten Durchgangs verpassten, auf 2:0 zu erhöhen – stand für Kevin Artmann eine Sache fest: "Es war auch ein Spiel zum Genießen. Vor allem für die Spieler, die in der Rückrunde nicht oft auf dem Platz standen, jetzt aber ran durften."

Nun wartet auf die Uphuser in dieser Saison noch eine Aufgabe. Am Sonnabend steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Wunstorf (Anpfiff um 16 Uhr) an. Die Uphuser können das Zünglein an der Waage sein, denn die Wunstorfer stecken noch im Kampf um die Meisterschaft. "Da wollen wir natürlich noch einmal eingreifen", kündigte Kevin Artmann an.

Dass sich seine Mannschaft im Saisonfinale nicht hängen lassen werde, meinte auch TBU-Trainer Fabrizio Muzzicato. Denn mit einem Sieg gegen Wunstorf könnte Uphusen dem VfL Oldenburg im Titelrennen helfen. "Ich habe Oldenburgs Trainer Dario Fossi versprochen, dass wir alles tun, um unser zu Spiel gewinnen", erzählte Muzzicato, der das etwas andere Gefühl gegen Heeslingen ebenfalls genoss. "Allerdings gehe ich in jedes Fußballspiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Außer vielleicht an der Playstation", sagte der Coach schmunzelnd.