Erik Beuße verpasst das Pokalspiel des TSC Daverden. (Björn Hake)

Verbandspokal Männer, 3.Runde: Noch ein Sieg und der TSV Daverden wäre dabei, wenn am letzten Wochenende vor Weihnachten das Final Four um den Verbandspokal ausgetragen wird. In der 3. Runde verschlägt es den Vierten der Verbandsliga Nordsee ins Osnabrücker Land. Genauer gesagt zum klassentieferen TV 01 Bohmte (Landesliga Weser Ems). Die letzte Hürde vor dem Endturnier hätte durchaus eine größere sein können. Denn mit dem VfL Fredenbeck oder der SG VTB/Altjührden befanden sich auch starke Oberligisten im Lostopf. Die Personalsituation ist nicht die Beste beim TSV. Man müsse in Bohmte mit sieben Feldspielern über die Runden kommen, erklärt Ingo Ehlers. Neben Patrick Bartsch und Ole Fastenau (beide verletzt) werden auch Jannis Elfers, Erik Beuße und Sascha Nijland den Pokalauftritt ihrer Mannschaft verpassen. Hilfe aus der zweiten Mannschaft des TSV ist nicht möglich, da diese selbst im Pokal dabei war. „Natürlich genießt die Punktrunde Priorität, aber das Final Four würden wir schon gerne mitnehmen“, sagt Ingo Ehlers, der selber ebenfalls dienstlich verhindert ist.

Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Bohmte