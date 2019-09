Landesliga Männer: Testspiele machen auch Spaß, findet Lars Müller-Dormann. So richtig das Wahre seien diese Begegnung dann aber auch nicht, schränkt der neue Trainer des TV Oyten ein. Doch nun geht die Phase der Testspiele zu Ende. Für den TVO wird es ab diesem Wochenende wieder ernst. In die Saison starten die Oytener, die sich für die kommenden Monate durchaus einiges vorgenommen haben, mit einem Auswärtsspiel: Es geht zur HSG Schwanewede/Neuenkirchen II. „Dass wir auswärts starten müssen, ist uns eigentlich egal. Vorteil ist dann aber sicher, dass man nicht unter solch einem Druck steht. Das wäre mit einem Heimspiel zum Auftakt sicher anders“, sagt Müller-Dormann, der das Traineramt von Jürgen Prütt übernommen hat. Über den ersten Gegner könne er nicht viel sagen, erklärt der Coach. Man müsse zudem abwarten, ob die HSG mit Spielern aus dem Oberliga-Kader ins Rennen geht. Was der Trainer aber versprechen kann, ist, dass sein Team motiviert die Aufgabe angeht. „Alle Spieler sind heiß, dass es nun wieder los geht.“

Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr in Schwanewede