Wann die Volleyballer des TV Baden wieder im Lahof auf Punktejagd gehen, ist offen. Fest steht aber, dass die VBL den Klubs die Lizenzvergabe erleichtert. (Björn Hake)

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Handlungen. Das zeigt sich momentan – inmitten der Corona-Krise – in sämtlichen Lebenslagen. Betroffen von der Ausbreitung des Erregers ist die gesamte Welt – und somit auch die Teams, die unter dem Dach der Volleyball-Bundesliga (VBL) stehen. Die VBL hat nun für die Vereine aus den ersten und zweiten Bundesligen einen Maßnahmenkatalog verabschiedet. Dieser soll den Klubs – unter anderem dem Zweitligisten TV Baden – dabei helfen, die Krise möglichst unbeschadet zu überstehen. Der Vorstand der VBL verfolgt mit dem Paket das vorrangige Ziel, die Klubs bei finanziellen sowie organisatorischen Anforderungen zu entlasten.

Der deutsche Volleyball war in den vergangenen Wochen so etwas wie ein Vorreiter. Recht früh wurde die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, als eine der ersten Mannschaftssportarten. Danach musste die VBL jedoch so einige schlechte Nachrichten verbreiten. Denn das Oberhaus der Männer begann zu schrumpfen. Den Anfang machte der TV Rottenburg. Nach fast 20 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit will sich der Klub laut der VBL aus den beiden höchsten Ligen zurückziehen. Beim TVR hätten sich die Sponsoren-Absagen derart summiert, dass ein Start in der ersten oder zweiten Liga nicht mehr zu stemmen sei.

Die erste Liga schlitterte anschließend noch tiefer in die Krise: Dem insolventen Erstligisten HEITEC Volleys Eltmann wurde die Lizenz entzogen, hinzu kam dann noch der Rückzug der HYPO TIROL AlpenVolleys Haching. Das deutsch-österreichische Projekt gibt seinen Erstliga-Platz aus finanziellen Gründen freiwillig ab, jedoch nicht ausschließlich wegen der Pandemie. Sie soll aber den endgültigen Ausschlag gegeben haben. Ein weiteres Schrumpfen ihrer Ligen will die VBL verhindern. Den Corona-Folgen soll entgegengetreten werden – und das mit dem nun verabschiedeten Maßnahmenkatalog. „Der Erhalt und die wirtschaftliche Stabilisierung aller Standorte hat oberste Priorität“, sagte VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung vor der Verabschiedung des Pakets.

Für die Zweitligisten wurde nun der vollständige Verzicht auf eine wirtschaftliche Lizenzierung in diesem Jahr beschlossen. Das hat Fabian Kunze, Geschäftsführer Medien bei der VBL, auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Mögliche Aufsteiger aus der 3. Liga sollen aber das Angebot einer freiwilligen Prüfung und Beratung erhalten. Die VBL will dadurch im Unterhaus den Fokus auf den Erhalt aller Standorte und die Wiederaufnahme des Spielbetriebs legen.

Betroffen von dieser Entscheidung ist der TV Baden, der seine zweite Saison in der Bundesliga Nord auf dem sechsten Platz beendet hat. „Wir sind glücklich, dass uns die VBL entgegenkommt. Das ist für alle Teams gut“, sagte Manager Peter-Michael Sagajewski. „Gegenüber unserem Verein muss ich aber dennoch belegen, dass wir wirtschaftlich auf sicheren Füßen stehen. Es ist auch richtig und wichtig, dass unser Vorstand dies einfordert.“ In der kommenden Woche werde er sich mit dem TVB-Vorstand besprechen, erklärte Sagajewski. Er sei guter Dinge, dass er in diesem Gespräch mögliche Zweifel aus der Welt schaffen könne und einem dritten Zweitliga-Jahr des TV Baden dann nichts mehr im Wege stünde. Denn er könne mit einem „Startrahmen“ in das Gespräch gehen, „dass sich sehen lassen kann“, sagt der Manager. Mit Trainer Werner Kernebeck wurde der Vertrag bereits um ein Jahr verlängert, zudem steht der Kader zu einem Großteil (wir berichteten). Und auch in Sachen Sponsoring sei man weiterhin gut aufgestellt.

Der Manager weiß nur zu genau, dass Unternehmen, die die Volleyballer aus Baden unterstützen, es derzeit nicht einfach haben. Aufgrund des abrupten Saisonendes – ursprünglich hätte der TV Baden die Spielzeit am 18. April abgeschlossen – sei er so früh wie noch nie in die Verhandlungen mit den finanziellen Unterstützern gegangen. „Mit den Firmen, die von der Coronakrise besonders arg gebeutelt sind, habe ich bisher nicht gesprochen. Die möchte ich jetzt erst einmal in Ruhe lassen“, erklärte Sagajewski. „Ansonsten habe ich mit allen Sponsoren gesprochen.“ Das Ergebnis: Sagajewski holte sich zwei Absagen ein, „aber auch einen Haufen an Zusagen“. Er sei froh darüber, dass viele Sponsoren dem Badener Volleyball-Projekt die Treue halten. Denn diese Unterstützung mache doch sehr viele Dinge einfacher.

Hilfe kommt in diesem Jahr aber auch vonseiten der Volleyball-Bundesliga. Neben dem Verzicht der wirtschaftlichen Lizenzierung wird es in der kommenden Saison unter anderem keinen Strafenkatalog geben. Darüber hinaus verzichten laut der VBL die Lizenzliga-Schiedsrichter auf einen Teil ihrer Honorare. Wie die VBL mitteilt, umfasst das gesamte Paket knapp 200 000 Euro an Zahlungsreduktionen für die Vereine sowie weitere rund 100 000 Euro Direkteinsparungen im Haushalt der VBL.

Die VBL-Verantwortlichen haben einen anderen Bereich aber ebenfalls schon im Blick. „Unser oberstes Ziel bleibt – abgesehen von der Gesundheit der Bevölkerung – die Wiederaufnahme des Spielbetriebs“, sagte Klaus-Peter Jung. „Um den Spielbetrieb wie geplant im September für die 2. Liga und im Oktober für die 1. Liga wieder aufnehmen zu können, erarbeitet die VBL jetzt Durchführungsbestimmungen sowie Hygiene- und Sicherheitsstandards.“ Über einen pünktlichen Start in die Saison würden sich beim TV Baden alle Beteiligten freuen. Sagajewski kann sich dies aber nur schwer vorstellen: „Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass die Liga später beginnt.“