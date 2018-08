Buchholz. Das A-Team des 1. TSC Verden hat jetzt seinen ersten Wettkampftag in der Regionalliga Latein absolviert. Obwohl die Formation in Buchholz das große Finale der besten vier Teams aus der Vorrunde verpasst hat, sei man mit dem Abschneiden zufrieden gewesen, meinte TSC-Pressewartin Nele Mahnke. Weil die Verdener sich nicht für das große Finale qualifiziert hatten, mussten sie im kleinen Finale um die Plätze fünf bis sieben tanzen. Am Ende wurde es für den 1. TSC Rang sechs zum Saisonauftakt.

„Die Vorrunde ist noch ausbaufähig“, sagte Hendrik Rethmeyer, der die Formation aus der Kreisstadt mit Anh Duc Nguyen und Karina Heidt trainiert. „Im Finale haben wir uns dagegen deutlich gesteigert.“ Karina Heidt sprach nach dem Turnier davon, dass die Regionalliga in diesem Jahr sehr stark sei und lobte ihre Formation für den Auftakt: „Auch von der Bekanntgabe, dass wir im kleinen Finale sind, ließ sich das Team nicht runterziehen. Dadurch wurden der Fokus und der Wille gesteigert.“

Rethmeyer sagte zudem, dass er eine erfolgreichere Zukunft sehe – aufgrund der Erfahrungen, die er und seine Mitstreiter gesammelt haben. „Jetzt wissen wir um den starken Leistungsstand der Liga. Nun können wir unsere Stärken und Schwächen noch besser einschätzen und uns darauf vorbereiten, die Plätze über uns anzugreifen“, meinte der Coach.

Im März wird es richtungsweisend

Von einem starken Feld in der Regionalliga sprach auch Anh Duc Nguyen: „Zwischen Platz drei und sechs kann auf den nächsten Turnieren allein die Tagesform schon entscheidend sein.“ Für ihn habe vor allem der dritte Wettkampftag am 18. März in Bremen einen richtungsweisenden Charakter. Vor allem könne man dann endgültig einschätzen, in welche Richtung es in der Gesamtwertung geht.

Nun wollen sich die drei Trainer aber darauf konzentrieren, dass die Lücke zu den anderen Formationen kleiner oder im besten Fall geschlossen wird. „Wir wissen, woran wir arbeiten müssen, aber auch, worin wir gut sind“, sagte Nguyen.