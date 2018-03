Achtmal traf Jan Mühlbrandt für die SG. Unter anderem markierte er die Tore 27 und 28 für die Gastgeber. (xxx)

Das Trikot war am Kragen zerrissen. Auch der Mann, der in dem schwarzen Jersey steckte, war ziemlich kaputt und ausgelaugt. Jan Mühlbrandt war gezeichnet von den vergangenen 60 Minuten. Der Rückraumspieler der SG Achim/Baden hatte alles dafür getan, damit sich seine Mannschaft zu Hause gegen Elsflether TB behauptet. Der große Einsatz sollte belohnt werden. Der Handball-Oberligist setzte sich mit 28:26 (11:15) durch und verhinderte damit ein Abrutschen in die untere Tabellenregion.

Jan Mühlbrandt hatte großen Anteil an dem so wichtigen Heimsieg. Er traf achtmal gegen die kämpferisch starken Gäste aus der Wesermarsch. Und Mühlbrandt erzielte die Treffer, die bei der SG Achim/Baden zuletzt vermisst worden sind. Er machte einige einfache Tore aus der zweiten Reihe. Mühlbrandt wusste, dass er gegen den ETB eines seiner besseren Spiele im Trikot der SG gemacht hatte. „Ich habe unter der Woche befreit trainiert. Schon am Donnerstag hatte ich ein sehr gutes Gefühl“, sagte Mühlbrandt. An seinem Trainer, Tobias Naumann, ging der gute Auftritt ebenfalls nicht vorbei: „Jan hat das Vertrauen zurückgezahlt, das ich in ihn gesteckt habe. Ich bin guter Dinge, dass er an diese Leistung anknüpft.“

Gemeinsam mit den anderen Spielern der SG feierten Naumann und Mühlbrandt ausgiebig das 28:26 gegen zähe Gäste. Dass überhaupt gejubelt werden durfte, war jedoch lange Zeit nicht denkbar. Denn der ETB, der wie die SG Achim/Baden noch ein paar Punkte für den Klassenerhalt einsammeln muss, verlangte den Gastgebern alles ab. Besonders in Halbzeit eins waren die Gäste ein unangenehmer Gegner. Beim 9:8 (21.) lag die Naumann-Sieben in der ersten Halbzeit letztmals in Führung. Danach drehte Elsfleth die Partie: Mit einer 15:11-Führung für den ETB ging es in die Kabine.

„Da hat man schon gemerkt, dass wir ein wenig verunsichert waren“, sagte Mühlbrandt und spielte damit auf die drei vorherigen Spiele an, die die SG Achim/Baden allesamt verloren hatte. In der Kabine habe es Naumann dann auf den Punkt gebracht, meinte Mühlbrandt. Das Team solle rausgehen, Handball spielen und sich doch noch die zwei Zähler schnappen.

Und die Mannschaft setzte die Forderung des Coaches um. Binnen vier Minuten war der Rückstand aufgeholt. Das 15:15 markierte Sören Meier per Siebenmeter. Kurz darauf brachte Marvin Pfeiffer die SG in Führung – 16:15. „Diese Aufholjagd hat uns schon Sicherheit gegeben“, urteilte Jan Mühlbrandt. Allerdings ließen sich die Gäste nicht abschütteln. Das Gegenteil war der Fall: Als sich die SG Achim/Baden eine erneute Schwächephase erlaubte, waren die Gäste zur Stelle und gingen erneut in Führung (22:20). Die SG antwortete mit einer abermaligen Wende – 23:22 (49.).

Danach war klar, dass das von Fehlern geprägte Spiel in eine spannende Schlussphase mündet. Als noch etwas mehr als eine Minute auf der Uhr war, traf Mühlbrandt zum 27:26. Die Gäste hatten aber noch einmal die Chancen zu treffen, nutzten diese aber nicht. SG-Keeper Arne von Seelen parierte den letzten Wurf der Gäste. Schnell wurde das Spielgerät nach vorne gebracht. Am gegnerischen Kreis stand Jan Mühlbrandt frei, der den Ball mit voller Wucht zum 28. Mal im Tor der Gäste unterbrachte. Die SG Achim/Baden jubelte.

Tobias Naumann sagte nach der Begegnung, dass er stets an den Sieg geglaubt habe – trotz der Schwächephasen. „Elsfleth hat alles abgerufen, was im Abstiegskampf gezeigt werden muss. Ich habe aber nicht an unserem Erfolg gezweifelt. Wir haben als Team super dagegengehalten.“ Das gesamte Team sei fokussiert gewesen, weil es laut Naumann wusste, worum es ging. Und das Hauptziel sei nun einmal gewesen, die zwei Punkte zu holen. Naumann: „Alle Spieler haben es sich zu Herzen genommen, dass dies ein sehr wichtiger Wettkampf war.“

Wie wichtig der Sieg war, zeigen auch die anderen Ergebnisse in der Oberliga. Denn mit der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, dem SV Beckdorf und TSV Bremervörde sind an diesem Spieltag drei Teams nicht leer ausgegangen, die sich in der Tabelle hinter der SG Achim/Baden befinden. Der Vorsprung auf den ersten Regelabstiegsplatz beträgt für Achim nun fünf Punkte.

Kommendes Wochenende steht für die Naumann-Sieben das nächste richtungsweisende Spiel an. Am Sonnabend kommt Schwanewede in die Gymnasiumhalle. „Wir müssen den Sieg jetzt abhaken und uns voll und ganz auf die neue Aufgabe konzentrieren“, sagte Tobias Naumann.