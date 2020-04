Wenn es denn überhaupt zur Austragung kommt, wird dem Reitturnier „Verden International“ auf jeden Fall das Herzstück fehlen: Die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde werden im Rahmen des Sommerturniers (3. bis bis 9. August) definitiv nicht ausgetragen. Dies hat Wilken Treu, Geschäftsführer der pVerd-event GmbH und des Hannoveraner Verbandes, am Montag gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Treu hofft allerdings, dass die Reiterstadt doch noch zum Austragungsort der globalen Wettkämpfe wird. Denn man habe dem Weltverband einen Ersatztermin und -ort vorgeschlagen und warte derzeit noch auf einen Bescheid.

"Wenn es irgendwie geht, wollen wir das Turnier ausrichten“, betonte Treu, auch wenn es im Zuge der Corona-Krise sicherlich „Besucherbeschränkungen“ geben dürfte. Doch die WM fiele auf jeden Fall flach – zumindest zum angesetzten Termin. In vielen Ländern konnten oder können die Qualifikationen für die globale Auslese unter den fünf- bis siebenjährigen Dressurpferde aktuell nicht ausgetragen werden, mithin wird es Anfang August auch kein Championat Finale in Verden geben. Die reiterstädtischen Turnierveranstalter möchten sich bezüglich der Weltmeisterschaft, die sie nach vierjähriger Pause und vorerst nur für dieses Jahr wieder erhalten haben, aber keineswegs geschlagen geben.

Weitere Entwicklung abwarten

Dem Weltverband wurde bereits Mitte März eine kompakte Alternative offeriert: Es gibt die Idee, die Weltmeisterschaft als Indoor-Veranstaltung in der Niedersachsenhalle auszutragen, mitsamt der angrenzenden Abreitehallen und Stallungen des Zuchtverbandes. Einen möglichen Termin könne man später im Jahr – im Dezember – ansetzen. Die räumlichen Voraussetzungen seien ebenso gegeben wie die organisatorischen, sagte Wilken Treu, der seit Anfang Dezember 2019 als Geschäftsführer fungiert. Eine Rückmeldung vom Weltreiterverband, der momentan viel mit Hin- und Herschieben von Turnierterminen zu tun habe, stehe war noch aus, man rechne aber relativ kurzfristig damit.

Derweil soll an der übrigen Veranstaltung „Verden International“ zurzeit noch festgehalten werden. Auch ohne die Weltmeisterschaft wäre in diesem Jahr ein breitgefächertes Programm abzuwickeln. Die weitere Entwicklung in Sachen Corona und eventuelle Auswirkungen bleiben abzuwarten.