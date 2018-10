Stehen sich am Mittwoch gegenüber: Rüdiger Mohr (links), Neu-Co-Trainer vom TSV Etelsen, und Jules-Betrand Bingana, Spieler vom SV Lilienthal-Falkenberg. (Werner Maass)

Etelsen. Spiele gegen den Ex-Verein sind meistens etwas Besonderes. Bei Rüdiger Mohr ist das aber nicht der Fall. Der Co-Trainer vom Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen blickt ohne außergewöhnliche Emotionen auf die Partie am Mittwoch um 15 Uhr gegen den SV Lilienthal-Falkenberg – den Klub, den er in der Vorsaison gemeinsam mit Cheftrainer Gerd Buttgereit auf den siebten Platz der Bezirksliga coachte. „Ich kenne 70 Prozent der Spieler, aber das ist eher ein Spiel wie jedes andere. Gerd und ich sind ohne Groll gegangen und wir legen den Fokus auf unsere Mannschaft“, beschreibt Mohr.

Dabei gilt es, dem Team die Überheblichkeit auszutreiben. Diese ist laut Mohr in der zweiten Hälfte am Sonntag beim 6:0 (5:0)-Heimsieg gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg zu sehen gewesen und soll auf gar keinen Fall in die Partie gegen den aktuellen 15. mitgenommen werden: Sonst könnte es für den Dritten knifflig werden. „Lilienthal macht es zum Teil ganz gut. Die Mannschaft hat Potenzial“, analysiert Mohr. Etelsen, bei denen mit Kevin Bähr und Alex Ruff auch zwei Spieler eine Lilienthaler Vergangenheit besitzen, kann sich momentan jedoch gerade auch auf die Qualität von Angreifer Bastian Reiners verlassen. Mit fünf Toren in den vergangenen drei Partien befindet er sich zurzeit in starker Form. „Nach seinem Urlaub hat er ein paar Tage gebraucht. Jetzt ist er aber voll drin, als Spieler und Mensch ist er sehr wertvoll für uns“, sagt Mohr.

In der Torjägerliste steht Reiners mit sieben Treffern knapp vor Niclas Tiedemann vom FSV Langwedel-Völkersen. Für den Zehnten ist der Fünf-Tore-Mann aber nicht weniger unverzichtbar. Dies unterstrich der Linksfuß auch im Spiel am Sonntag beim TSV Bassen (1:3), als der leicht angeschlagene Spieler nach seiner Einwechslung neuen Schwung ins Spiel von Langwedel brachte. Im nächsten Spiel am Mittwoch um 15 Uhr gegen den noch verlustpunktfreien FC Hambergen sollen auch seine Teamkollegen wieder stärker auftreten. „Hambergen ist das dickste Brett der Liga. Ich habe meinen Jungs zu verstehen gegeben, dass wir da wieder ein anderes Gesicht zeigen müssen“, berichtet FSV-Trainer Emrah Tavan.

Eine Verbesserung möchte ebenso Axel Sammrey sehen. Der Trainer vom TV Oyten legt in dieser Saison viel Wert auf Entwicklung, spielerisch schlechtere Spiele wie das glückliche 2:2 bei Rot-Weiß Achim gehören dazu. „Wir bauen viel auf eigene Leute, da muss man Geduld haben. Wenn wir im oberen Tabellendrittel bleiben, können wir zufrieden sein“, sagt Sammrey. Am Mittwoch gastiert der TVO um 15 Uhr in Grasberg. „Ein undankbares Spiel. Jeder erwartet, dass wir gewinnen“, sagt Oytens Coach.

Der nächste TVO-Gegner steht auf einem Nicht-Abstiegsplatz, allerdings auch nur wegen den drei Punkten aus der eigentlichen 1:4-Niederlage gegen Rot-Weiß Achim. Nun ist es Fakt, dass die TSG Wörpedorf-Grasberg die Partie mit 5:0 für sich gewertet bekam: Mustafa Kaya besitzt somit keine gültige Spielberechtigung. „Sei es drum“, sagt Achims Trainer Bülent Kaksi: „Die Punkte sind weg – shit happens. Das ist Geschichte geworden.“ Bezüglich seines Teams hält er die Tabelle nun für verfälscht. „Wir müssten viel höher stehen“, erzählt Bülent Kaksi. Beim SV Pennigbüttel am Mittwoch um 15 Uhr möchte Achim nun wieder etwas Positives für das Punktekonto tun – und dabei die zuletzt unnötigen Nackenschläge abschütteln.