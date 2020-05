Spielerberater Danny Bachmann ist wegen seines Berufs im Normalfall viel unterwegs. Wegen der Corona-Auswirkungen muss er aktuell aber darauf verzichten. (Björn Hake)

Danny Bachmann: Ich erlebe gerade – wie wohl fast alle Mitmenschen – einschneidende Veränderungen. Vor Corona war ich regelmäßig vier bis fünf Tage pro Woche unterwegs, um Trainingseinheiten und Spiele zu beobachten und den direkten Austausch mit meinen Spielern sowie Managern und Scouts der Vereine zu pflegen. Jetzt bin ich fast nur noch am Telefon oder sitze vor dem Rechner. Definitiv habe ich mehr Zeit, um Videos zu sichten. Wir schauen noch intensiver viele Spiele an – nicht nur unserer Spieler –, um besser beurteilen zu können, welcher Markt für sie interessant werden könnte.

Der Kontakt läuft derzeit natürlich nur digital. Man telefoniert oder schaltet sich auch mal per Video zusammen. Auf der einen Seite leiste ich mentale Unterstützung. Ein Fußballer will auf den Platz. Wenn man dann wochenlang ans Sofa gefesselt ist, schlägt das schon mal aufs Gemüt. Darüber hinaus versuchen wir, sinnvolle Ergänzungen zum Trainingsprogramm zu bieten. Die Pläne sind von den Vereinen sehr gut ausgearbeitet. Wir unterstützen im mental-kognitiven oder neuro-athletischen Bereich. Gerade Letzteres ist sehr spannend und bieten wir unseren Spielern bereits seit vielen Jahren unterstützend an. Es geht einfach gesprochen um das Zusammenspiel von Gehirn und Nervensystem. Sehr gut einsetzbar sind die Übungen, um den Genesungsprozess bei einer Behandlung zu beschleunigen, Verletzungen vorzubeugen und seine fußballspezifischen Fähigkeiten zu verbessern. Wir bieten es allen unseren Spielern an, egal ob Talent oder Profi. Viele greifen mittlerweile darauf zurück und sind begeistert von den Ergebnissen. Insgesamt versuchen wir einfach, unsere Spieler bestmöglichst auf den Tag X, wenn es wieder los geht, vorzubereiten.

Der Markt ist momentan eher inaktiv. Sicherlich haben alle ihre Gedankenspiele und Szenarien im Kopf, aber niemand weiß, wie es in einigen Wochen konkret aussieht. Finanziell steht bei den Klubs einfach einiges in den Sternen. Auch bei den von uns betreuten Spielern laufen einige Verträge im Sommer aus. Das ist natürlich keine schöne Situation, aber ich bin zuversichtlich, da ich an die Qualität der Spieler glaube. Dennoch muss man derzeit insgesamt die Entwicklung abwarten. Unterhalb der zweiten Liga kann es plötzlich auch deutlich enger werden, wenn Vereine doch Insolvenz anmelden müssen und somit deutlich mehr Spieler auf den Markt kommen.

Ihm traue ich wirklich eine gute Entwicklung zu, weil er vieles mitbringt. Das Wichtigste: Nick ist ein ganz feiner Kerl, der auf dem Boden bleibt. Er bietet ein spannendes Gesamtpaket, ist groß gewachsen, trotzdem beweglich und mit einer guten Technik ausgestattet. Er hat definitiv das Zeug, um ein guter Bundesligaspieler zu werden. Dafür muss er natürlich in erster Linie auch von Verletzungen verschont bleiben. Ob es für ihn noch mehr werden kann, da kommen dann auch noch andere Faktoren ins Spiel.

Meiner Einschätzung nach wird es in jedem Fall weitergehen, da das DFL- Konzept stimmig ist und Christian Seifert (Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga, Anm. d. Red.) einen äußerst guten Job macht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Mitte Mai weitergeht. In der dritten Liga waren die finanziellen Soforthilfen sicherlich lebensnotwendig, sodass ich auch dort mit einer Fortsetzung der Saison rechne. Ich hoffe, dass die Ligen zum 30. Juni abgeschlossen werden können, alle dann erst mal durchatmen und wir hoffentlich im September mit der neuen Saison starten können.

Zur Person

Danny Bachmann

ist Geschäftsführer der Beraterfirma „Headtrick GmbH & Co. KG “. Wie es im Grunde allen Menschen ergeht, spürt auch der selbstständige Spielerberater aus Verden-Eissel die Auswirkungen der Corona-Pandemie.