Zwischen Frust und Freude: Ole Sagajewski hätte gerne zum Abschied gewonnen, freute sich aber auch über den einen Punkt. (Björn Hake)

Das perfekte Ende. Das stellen sich auch Sportler vor, wenn sie ihre Laufbahn beenden oder eine Mannschaft verlassen. Der Abschied sollte bestmöglich sein, am liebsten mit einem Sieg und dann noch selbst zum Matchwinner werden. Noch besser, wenn dieser Erfolg dann sogar etwas zu bedeuten, eine unmittelbare Auswirkung hat – Meisterschaft oder Klassenerhalt zum Beispiel. Ein solch perfektes Happy End hätte auch Ole Sagajewski haben können, doch das sollte es nicht ganz werden. Der Spieler des Volleyball-Zweitligisten TV Baden verabschiedet sich für ein Semester in Schweiz und sein letztes Spiel war nun das daheim in der Lahofhalle gegen den Kieler TV. Das ging jedoch denkbar knapp mit 2:3 (25:15 16:25 25:17 18:25 13:15) verloren.

Dabei erwischten die Gastgeber den perfekten Start. Der TVB dominierte ab dem ersten Ballwechsel. Sicher, kontrolliert, unaufgeregt, starke Blocks und präzise Angriffe – das alles zeichnete den TV Baden in Satz Nummer eins aus. Doch das allein erklärte nicht den hohen Vorsprung in diesem Durchgang, der teils über zehn Punkte betrug. Die Kieler verteilten zudem auch reichlich Geschenke und waren überhaupt nicht im Spiel. Passend zu diesem Verlauf beendete Kiel den Satz mit einem Fehlschlag.

Bestens war die Laune bei den in Rot aufgelaufenen Badenern, breites Grinsen bestimmte alle Gesichter. Das galt natürlich auch für Ole Sagajewski, der besonders motiviert war. Und das wurde auch sichtbar: Beim Abklatschen vor Satz Nummer zwei hielt ihm Nils Mallon nur eine Hand hin. Das genügte Sagajewski nicht, er wollte beide Hände, er wollte vollen Einsatz und volle Emotion. „Ich hoffe, dass ich immer besonders motiviert bin. Aber ja, heute war ich sehr motiviert. Ich wollte unbedingt, dass wir am Ende 30 Punkte haben“, sagte Sagajewski.

Mit dem Seitenwechsel wendete sich allerdings auch das Spiel. Kiel war nun da. Baden wehrte sich, der Wille war beinahe greifbar. Teils musste dann der Druck raus, wie beim Anschluss zum 6:7. Ole Sagajewski hatte den Kieler Angriffsball per Reflex mit einem Arm abgewehrt und der TVB schnappte sich den Punkt. Beim Abklatschen genügte dann doch die eine Hand von Mallon. Aber die Freude wehrte nicht lange, Kiel war nun am Drücker, marschierte wie Baden in Satz eins vorne weg und siegte mit 25:16. Vorbei war das Grinsen des TVB.

Doch so schnell es verschwunden war, so schnell kehrte es wieder. Satz drei war nämlich ein Ebenbild von Satz eins. Insbesondere Ole Sagajewski war es, der mit seinem Willen, seinen Aufschlägen und seinen Angriffsbällen den TVB zurück in die Spur führte. Das Momentum war aufseiten der Badener und Peter-Michael Sagajewski beobachtete: „Das ist die Körpersprache des Siegers.“ Doch dem TVB-Manager war noch etwas aufgefallen. Nach dem erfolgreichen dritten Satz wurden wieder die Seiten gewechselt und wieder wendete sich das Blatt. Die Satzgewinne wurden immer auf einer Spielfeldseite realisiert.

Somit musste der Tiebreak entscheiden. Baden legte den perfekten Start hin und führte bereits mit 6:2 und 7:3. Doch die Seiten wurden bei 7:8 gewechselt. „Wir haben teils die Situationen falsch eingeschätzt. Da waren wir nicht fokussiert genug, haben nicht auf den richtigen Moment gewartet. Wir wollten irgendwie mit der Brechstange durch. Jeder Punkt, sollte der Punkt sein. Das müssen wir noch lernen“, betonte Werner Kernebeck. Das traf auch auf Ole Sagajewski zu, dem ein einfacher Annahmefehler zum 7:6 unterlief und der mit reichlich Gewalt den Ball zum 7:7 ins Aus beförderte. Anschließend bestimmten turbulente Ballwechsel das Geschehen, meist mit dem glücklicheren Ende für Kiel. Beide Trainer betonten zurecht im Nachgang, dass das beste Werbung für den Volleyball war. Doch es war eben nicht das perfekte Happy End für den TV Baden und Ole Sagajewski.

„Es tut aber nicht ganz so weh, wie es aussieht“, betonte Sagajewski. Der Grund ist: Der TV Baden unterlag Kiel bisher immer 0:3 und steht nun bei 29 Punkten. Der Klassenerhalt ist damit quasi perfekt. „Das ist total geil, dass ich jetzt beruhigt weggehen kann. So fliegt es sich deutlich besser.“ Immerhin war es also ein kleines Happy End.

TV Baden: Alessandro Blasi, Jan-Henrik Radeke, Jannik Haats, Nils Mallon, Ole Seuberlich, Ole Sagajeski, Björn Hagestedt